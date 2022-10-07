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    В «Крыльях Советов» отреагировали на решения ЭСК по итогам матча с «Краснодаром»

    Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев высказался о результатах обращения клуба в ЭСК РФС.

    • Самарцы просили оценить судейство в матче с «Краснодаром».
    • «Крылья» вынесли на обсуждение три спорных момента.
    • В итоге комиссия признала ошибочными два решения арбитра Алексея Сухого.

    «Сразу после матча мы обратились в ЭСК по трeм эпизодам матча с «Краснодаром». По двум из них наши претензии признаны обоснованными. Конечно, очки нам никто не вернeт, но такие моменты без внимания оставлять нельзя.

    Ситуация с незасчитанным голом была следующая. На игре с «Краснодаром», как и обычно на домашних матчах «Крыльев», нашу команду поддерживал губернатор Дмитрий Игоревич Азаров. Он уделяет много внимания нашему клубу, во всeм помогает, поддерживает и, если надо – защищает интересы «Крыльев» и болельщиков команды.

    У него после игры с «Краснодаром» была однозначная позиция – надо добиваться справедливости. После того как стало ясно, что по камерам вещателя чeткого понимания о том, где находился мяч, нет, губернатор предложил посмотреть момент с камер стадиона.

    По ним стало понятно – мяч в воротах. Эти снимки мы отправили в ЭСК, члены комиссии с ними ознакомились и согласились, что гол был.

    По ситуации с пенальти: мы уважаем решения ЭСК, но всe равно считаем, что на Глушенкове было нарушение правил, и арбитр должен был поставить 11-метровый.

    Помимо этого, члены комиссии согласились со спорным эпизодом о вынесении игроку «Краснодара» второго предупреждения. Следовательно, футболист соперника должен быть удалeн, и «Краснодар» остался бы в меньшинстве.

    Всe это вкупе даeт понимание о том, что результат матча мог и должен был быть иным. Мы потеряли очки. Команда выкладывается на поле, но подобными решениями у неe просто отнимают победу», – сказал Андреев.

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    Источник: «Чемпионат»

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