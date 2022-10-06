ЭСК РФС признала судейскую ошибку в пользу «Краснодара» в игре с «Крыльями»

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев подтвердил, что ЭСК признала ошибочным решение арбитра Алексея Сухого не удалять защитника «Краснодара» Кайо в матче 11-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

«Клуб написал обращение по нескольким пунктам, ЭСК рассмотрел и признал часть ошибок, например, две желтые карточки Кайо.

В ситуации с голом как минимум действия VAR признали верными. В связи с оценкой судьи будут дальнейшие назначения», – сказал Каманцев.