ЭСК РФС признала судейскую ошибку в пользу «Краснодара» в игре с «Крыльями»

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев подтвердил, что ЭСК признала ошибочным решение арбитра Алексея Сухого не удалять защитника «Краснодара» Кайо в матче 11-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
«Клуб написал обращение по нескольким пунктам, ЭСК рассмотрел и признал часть ошибок, например, две желтые карточки Кайо.
В ситуации с голом как минимум действия VAR признали верными. В связи с оценкой судьи будут дальнейшие назначения», – сказал Каманцев.
- Всего «Крылья» просили рассмотреть 3 спорных эпизода.
- Итоговый счет матча – ничья 0:0.
Источник: «Матч ТВ»