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    ЭСК РФС признала судейскую ошибку в пользу «Краснодара» в игре с «Крыльями»

    Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев подтвердил, что ЭСК признала ошибочным решение арбитра Алексея Сухого не удалять защитника «Краснодара» Кайо в матче 11-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

    «Клуб написал обращение по нескольким пунктам, ЭСК рассмотрел и признал часть ошибок, например, две желтые карточки Кайо.

    В ситуации с голом как минимум действия VAR признали верными. В связи с оценкой судьи будут дальнейшие назначения», – сказал Каманцев.

    • Всего «Крылья» просили рассмотреть 3 спорных эпизода.
    • Итоговый счет матча – ничья 0:0.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +233

      НикКин 20 минут назад

      ошибки признают а судьи как судили так и судят

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      Рейтинг: +25775

      vladimir-7 1 час назад

      Судью Сухого на мыло и в стирку его.

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