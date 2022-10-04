«Крылья Советов» обратились в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Краснодаром»

Не видел матча, но верю, причины для обращения в ЭСК РФС были.
«Крылья Советов» недовольны работой бригады арбитров, обслуживавших игру 11-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:0).
В связи с этим самарский клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС.
Они попросили рассмотреть три эпизода:
- неназначенный пенальти в ворота «Краснодара» на 55-й минуте за падение Глушенкова;
- момент с возможным голом Евгеньева на 81-минуте;
- непоказанная вторая желтая карточка Кайо на 86-й минуте.
Главным судьей матча был Алексей Сухой.