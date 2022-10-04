«Крылья Советов» обратились в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Краснодаром»

«Крылья Советов» недовольны работой бригады арбитров, обслуживавших игру 11-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:0).

В связи с этим самарский клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС.

Они попросили рассмотреть три эпизода:

неназначенный пенальти в ворота «Краснодара» на 55-й минуте за падение Глушенкова;

момент с возможным голом Евгеньева на 81-минуте;

непоказанная вторая желтая карточка Кайо на 86-й минуте.

Главным судьей матча был Алексей Сухой.