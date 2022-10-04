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    «Крылья Советов» обратились в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Краснодаром»

    «Крылья Советов» недовольны работой бригады арбитров, обслуживавших игру 11-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:0).

    В связи с этим самарский клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС.

    Они попросили рассмотреть три эпизода:

    • неназначенный пенальти в ворота «Краснодара» на 55-й минуте за падение Глушенкова;
    • момент с возможным голом Евгеньева на 81-минуте;
    • непоказанная вторая желтая карточка Кайо на 86-й минуте.

    Главным судьей матча был Алексей Сухой.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:53
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4462

      ААМ 42 минуты назад

      Не видел матча, но верю, причины для обращения в ЭСК РФС были.

      0
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      Рейтинг: +2319

      АЛЕКС 58 50 минут назад

      Крыльям респект,хорошо играли! Телята,что-то у вас воспитанники слишком чёрные. Трактористы и комбайнёры!?

      0
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      Рейтинг: +66105

      portero 1 час назад

      Самое большой косяк это гол, не показали проекцию по линии ворот.... уж очень похоже на гол, если нет камеры на воротах то тоже вопрос, кто её должен установить???

      2
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      Рейтинг: +562

      ScarlettOgusania 1 час назад

      Сухой внаглую подсуживал бычкам, не поставил пенальти на Глушенкове, не удалил Кайо за два грубейших нарушения

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      Рейтинг: +2319

      АЛЕКС 58 > ScarlettOgusania 53 минуты назад

      Именно В НАГЛУЮ! Иначе не назовёшь.

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      Рейтинг: +562

      ScarlettOgusania > АЛЕКС 58 40 минут назад

      кстати, при таком судействе и отмена явного гола в ворота Сафонова, основной косяк Сухого, как продолжение этой самой наглости и вседозволенности

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      Рейтинг: +112

      crf575757 1 час назад

      Да, действительно,хоть я и болельщик РОСТОВА, но судейство было ПОЗОРНОЕ!!! Всё свистелось в пользу КРАСНОДАРА. Кто ответит - почему!!??

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