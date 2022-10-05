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    Мостовой: «Я завидую Писареву и Карпину? Никогда не завидовал, поэтому и считаюсь нормальным человеком»

    Бывший футболист Александр Мостовой заявил, что никогда не завидовал другим людям.

    – Не замечаете, что про Александра Мостового пишут в интернете?

    – Нет, не интересуюсь. Что бы там ни писали, у каждого человека есть святые вещи: родители, дети и жизнь. Мне не интересно, что пишет какой-то там человек. Скорее прочитаю то, что говорят гениальные люди, которые в жизни чего-то добились.

    – Часто приходится слышать мнение, что Мостовой завидует Карпину, Писареву, потому что их зовут тренировать в профессиональном футболе, а его – нет.

    – Никому в жизни никогда не завидовал. Может быть, поэтому и считаюсь нормальным человеком. Завидуют старые люди молодым, когда жизнь заканчивается. Про меня говорят как раз те, кто этим всю жизнь занимается.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      poiggesope 45 минут назад

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      Рейтинг: +6039

      Беспонтий 1 час назад

      а разве не обидно считаться нормальным человеком на счёт три два раз?

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