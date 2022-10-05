Мостовой: «Я завидую Писареву и Карпину? Никогда не завидовал, поэтому и считаюсь нормальным человеком»

Бывший футболист Александр Мостовой заявил, что никогда не завидовал другим людям.

– Не замечаете, что про Александра Мостового пишут в интернете?

– Нет, не интересуюсь. Что бы там ни писали, у каждого человека есть святые вещи: родители, дети и жизнь. Мне не интересно, что пишет какой-то там человек. Скорее прочитаю то, что говорят гениальные люди, которые в жизни чего-то добились.

– Часто приходится слышать мнение, что Мостовой завидует Карпину, Писареву, потому что их зовут тренировать в профессиональном футболе, а его – нет.

– Никому в жизни никогда не завидовал. Может быть, поэтому и считаюсь нормальным человеком. Завидуют старые люди молодым, когда жизнь заканчивается. Про меня говорят как раз те, кто этим всю жизнь занимается.