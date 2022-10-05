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    Сборная Дании поедет на ЧМ-2022 без семей в знак протеста против нарушения прав человека в Катаре

    Футболисты сборной Дании отправятся на ЧМ-2022 в Катаре без своих семей, заявил менеджер Датского футбольного союза Якоб Хойер.

    Организация пошла на этот шаг в знак протеста против нарушения прав человека в стране.

    «Мы не хотим генерировать прибыль для Катара, поэтому решили максимально сократить нашу туристическую активность.

    Раньше жeны и подруги игроков путешествовали на турниры вместе с нами. В этот раз все будет иначе», – сказал Хойер.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп чемпионата мира можно посмотреть по ссылке.

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    Источник: Reuters

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +15602

      Fusballer 24 минуты назад

      Разные цифры в СМИ, но судя по всему погибла не одна тысяча человек на стройках в Катаре. В мирной стране в мирное время! Но фифе насрать.
      Да и протесты слабые, надо было отказываться от выступления.
      Двуличные гейропецы и фифа.

      0
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      Рейтинг: +1453

      jek718875 42 минуты назад

      Катар объявил бой Гейропе!

      1
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      Рейтинг: +17157

      paracetamol 43 минуты назад

      Взорвали наши газопроводы, а теперь вишь в Катаре права человека нарушают!

      0
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      Рейтинг: +10

      poiggesope 45 минут назад

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      Рейтинг: +18

      Ahmad11034 1 час назад

      О каком нарушение прав человека речь идёт,я так и не понял???

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      Рейтинг: +12

      Vahid Abu Yusuf > Ahmad11034 1 час назад

      Мол ЛГБТшникам там не разрешат свои чувства публично проявлять)

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      Рейтинг: +450

      7:1 > Ahmad11034 1 час назад

      спартачам в катаре лучше точно не появляться, в связи со своей ориентацией

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      Рейтинг: +15602

      Fusballer > Ahmad11034 31 минуту назад

      Там много народу погибло на стройках, более 1000 человек. Но фифе насрать.

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      Рейтинг: +66107

      portero 1 час назад

      Организация в рабстве держит жён футболистов? Просто петухи хайп ловят! Им то ехать низя туда.....

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      Рейтинг: +3189

      acor94 1 час назад

      Вы думаете, жены футболистов упустят возможность слетать в Катар?) скорее они сами бунт устроят, чем послушают какой-то футбольный союз)

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      Рейтинг: +32929

      oyabun 1 час назад

      И как Катар это переживет? Даже не представляю.. Надо срочно отменять ЧМ в связи с такими новостями!

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