Сборная Дании поедет на ЧМ-2022 без семей в знак протеста против нарушения прав человека в Катаре

Футболисты сборной Дании отправятся на ЧМ-2022 в Катаре без своих семей, заявил менеджер Датского футбольного союза Якоб Хойер.
Организация пошла на этот шаг в знак протеста против нарушения прав человека в стране.
«Мы не хотим генерировать прибыль для Катара, поэтому решили максимально сократить нашу туристическую активность.
Раньше жeны и подруги игроков путешествовали на турниры вместе с нами. В этот раз все будет иначе», – сказал Хойер.
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
- Составы всех групп чемпионата мира можно посмотреть по ссылке.
Источник: Reuters