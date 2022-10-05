Сборная Дании поедет на ЧМ-2022 без семей в знак протеста против нарушения прав человека в Катаре

Разные цифры в СМИ, но судя по всему погибла не одна тысяча человек на стройках в Катаре. В мирной стране в мирное время! Но фифе насрать.
Да и протесты слабые, надо было отказываться от выступления.
Двуличные гейропецы и фифа.
Футболисты сборной Дании отправятся на ЧМ-2022 в Катаре без своих семей, заявил менеджер Датского футбольного союза Якоб Хойер.
Организация пошла на этот шаг в знак протеста против нарушения прав человека в стране.
«Мы не хотим генерировать прибыль для Катара, поэтому решили максимально сократить нашу туристическую активность.
Раньше жeны и подруги игроков путешествовали на турниры вместе с нами. В этот раз все будет иначе», – сказал Хойер.
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
- Составы всех групп чемпионата мира можно посмотреть по ссылке.