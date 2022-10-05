Силкин: «Динамо» банально не умеет обороняться»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поговорил о ситуации в команде.

«Сложно сказать, что на самом деле происходит сейчас в «Динамо». Команда банально не умеет обороняться. Ведя в счете 2:0, они зачем-то отходят назад и упускают победы. Не понимаю, почему так происходит.

Конечно, научить играть в атаку сложнее, чем обороняться, но у «Динамо» какой-то дисбаланс. Ведя в счете они отходят назад, допускают ошибки, и, конечно, их за это наказывают. Порядка на поле нет. Вроде бы результата они добиваются, но потом все упускают. Это и обидно. Из-за этого футболисты просто теряют веру в то, что делают. Это чистая психология», – сказал Силкин.