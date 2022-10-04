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    «Матч ТВ» больше не будет показывать художественные фильмы: «Больше спорта!»

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, что спортивный телеканал больше не будет показывать художественные фильмы.

    «Новый телесезон на «Матч ТВ» – больше спорта и никаких художественных фильмов!

    Наверняка, вы уже заметили изменения в телепрограмме – оттуда уже пропали все фильмы, и это не временно. Сетку федерального телеканала теперь наполнят прямые и записные трансляции, документальное кино о спорте и спортсменах, увеличим и количество аналитических студийных программ, ток-шоу.

    Рассчитываем в ближайшее время запустить и несколько новых форматов. Надеемся, что вы, наши зрители, по достоинству оцените нововведения. И в вашей жизни будет больше спорта!» – написал Тащин в телеграме.

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    Источник: телеграм-канал Александра Тащина

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +256

      ЭтожЯ 10 минут назад

      "Больше спорта" .Нас ждут увлекательные трансляции шахматных поединков ?

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      Рейтинг: +11664

      Алексей З 1 час назад

      При мобилизации в стране и отлучении от международных соревнований, в пору чемпионаты дворов по домино показывать.

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