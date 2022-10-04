«Матч ТВ» больше не будет показывать художественные фильмы: «Больше спорта!»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, что спортивный телеканал больше не будет показывать художественные фильмы.

«Новый телесезон на «Матч ТВ» – больше спорта и никаких художественных фильмов!

Наверняка, вы уже заметили изменения в телепрограмме – оттуда уже пропали все фильмы, и это не временно. Сетку федерального телеканала теперь наполнят прямые и записные трансляции, документальное кино о спорте и спортсменах, увеличим и количество аналитических студийных программ, ток-шоу.

Рассчитываем в ближайшее время запустить и несколько новых форматов. Надеемся, что вы, наши зрители, по достоинству оцените нововведения. И в вашей жизни будет больше спорта!» – написал Тащин в телеграме.