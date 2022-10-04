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    Эмерсон – о Шалимове: «Смотришь на него и думаешь: «О чем он сейчас думает?»

    Защитник «Урала» Эмерсон высказался о бывшем главном тренере клуба Игоре Шалимове.

    Владимир Рыков, игравший под руководством этого тренера в «Урале», говорил, что «Шалимов сам себе на уме». Замечал что-нибудь такое?

    — Ха-ха! Скажу так: иногда смотришь на него и думаешь: «А о чем он сейчас думает?»

    Не согласен с тем, что Шалимова уволили рано и не совсем по делу?

    — Не ушел бы Шалимов — не пришел бы Гончаренко. А Виктором Михайловичем все очень довольны. Дальше додумывайте сами.

    • Клуб 8 августа уволил Игоря Шалимова.
    • Спустя неделю уральцев возглавил Виктор Гончаренко.
    • После 11 туров РПЛ у них 7 очков и 15-е место в таблице.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1448

      jek718875 53 минуты назад

      Он думал:когда же эти бараны начнут играть как я им говорю

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +629

      SLADE2019 54 минуты назад

      Ну и на фига нам читателям мнение какого то игрули? Был бы хоть футболистом, а то так, стремящийся.

      0
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      Рейтинг: +17157

      paracetamol 57 минут назад

      О бабах, о чем же еще?

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