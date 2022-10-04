Эмерсон – о Шалимове: «Смотришь на него и думаешь: «О чем он сейчас думает?»

Защитник «Урала» Эмерсон высказался о бывшем главном тренере клуба Игоре Шалимове.
— Владимир Рыков, игравший под руководством этого тренера в «Урале», говорил, что «Шалимов сам себе на уме». Замечал что-нибудь такое?
— Ха-ха! Скажу так: иногда смотришь на него и думаешь: «А о чем он сейчас думает?»
— Не согласен с тем, что Шалимова уволили рано и не совсем по делу?
— Не ушел бы Шалимов — не пришел бы Гончаренко. А Виктором Михайловичем все очень довольны. Дальше додумывайте сами.
- Клуб 8 августа уволил Игоря Шалимова.
- Спустя неделю уральцев возглавил Виктор Гончаренко.
- После 11 туров РПЛ у них 7 очков и 15-е место в таблице.
Источник: Sport24