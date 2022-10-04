Эмерсон – о Шалимове: «Смотришь на него и думаешь: «О чем он сейчас думает?»

Защитник «Урала» Эмерсон высказался о бывшем главном тренере клуба Игоре Шалимове.

— Владимир Рыков, игравший под руководством этого тренера в «Урале», говорил, что «Шалимов сам себе на уме». Замечал что-нибудь такое?

— Ха-ха! Скажу так: иногда смотришь на него и думаешь: «А о чем он сейчас думает?»

— Не согласен с тем, что Шалимова уволили рано и не совсем по делу?

— Не ушел бы Шалимов — не пришел бы Гончаренко. А Виктором Михайловичем все очень довольны. Дальше додумывайте сами.