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    Газзаев назвал двух лучших футболистов сезона РПЛ

    Валерий Газзаев рассказал, каких игроков он считает лучшими в текущем чемпионате России.

    – Согласен, что Малком и Промес – лучшие на данный момент футболисты чемпионата. Это абсолютные лидеры своих клубов.

    И Малком, и Промес показывают результат, который от них требуют. И они важны для своих команд.

    Если кто-то другой чуть сбавит, может, это не будет так заметно. А когда, например, Промес не будет выкладываться, не будет лидером, это сразу отражается на результатах «Спартака».

    Но мы видим, что Малком и Промес довольно стабильно играют в каждом матче. Они и забивают, они и отдают передачи.

    – Лично вам кто больше импонирует?

    – Малком. Он более, на мой взгляд, разнообразный. Если бы он того не заслуживал, его «Барселона» не брала бы.

    Малком быстрее, моложе, ну и, конечно, у него великолепная техника с ударом.

    • В этом сезоне Промес забил 12 мячей и сделал 5 ассистов в 15 играх.
    • Малком отличился 8 голами и 7 результативными передачами в 14 играх.

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    03.10.2022 23:31
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