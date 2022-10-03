Газзаев назвал двух лучших футболистов сезона РПЛ

Валерий Газзаев рассказал, каких игроков он считает лучшими в текущем чемпионате России.

– Согласен, что Малком и Промес – лучшие на данный момент футболисты чемпионата. Это абсолютные лидеры своих клубов.

И Малком, и Промес показывают результат, который от них требуют. И они важны для своих команд.

Если кто-то другой чуть сбавит, может, это не будет так заметно. А когда, например, Промес не будет выкладываться, не будет лидером, это сразу отражается на результатах «Спартака».

Но мы видим, что Малком и Промес довольно стабильно играют в каждом матче. Они и забивают, они и отдают передачи.

– Лично вам кто больше импонирует?

– Малком. Он более, на мой взгляд, разнообразный. Если бы он того не заслуживал, его «Барселона» не брала бы.

Малком быстрее, моложе, ну и, конечно, у него великолепная техника с ударом.