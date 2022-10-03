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Радимов объяснил свой уход из «Зенита-2»

3 октября 2022, 21:33
2

Бывший главный тренер «Зенита‑2» Владислав Радимов раскрыл обстоятельства своего ухода с должности.

«Андрей Аршавин сказал, что надо попробовать что‑то новое, поскольку на данный момент вызывает вопросы прогресс футболистов, их развитие и последние результаты команды. Поэтому мы решили, что у «Зенита‑2» должен быть новый тренер.

В свою очередь генеральный директор клуба Александр Иванович Медведев отметил, что я очень нужен клубу, в том числе в плане развития молодежного футбола с учетом моего опыта. Поэтому он хочет сохранить меня в «Зените» и подробнее поговорить об этом чуть позже.

Знаете, у меня еще зимой была мысль подойти к нему и сказать: «Андрей, я устал». А тут уже так совпало.

Чтобы вы понимали, тренировать «Зенит‑2» не такая простая история. Каждые полгода меняется состав.

Если же ставить задачу выхода в Первую лигу, тогда надо оставлять Михайлова, который сейчас в основе «Пари НН». Или Кравцова, который в «Сочи», или Прохина, который в «Ростове», – по возрасту они подходят. Но смысл в этом?

Андрей Аршавин тоже это прекрасно понимает. Но дело же может быть и в другом. Люди просто могут уставать друг от друга. И я тут согласен – в таком случае нужно пробовать что‑то новое. Так Андрей и сказал», – объяснил Радимов.

  • Исполняющим обязанности главного тренера «Зенита-2» стал Дмитрий Давыдов.
  • Радимов займет пост советника гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Зенит-2 Радимов Владислав
Комментарии (2)
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шахта Заполярная
1664825182
Бухать меньше надо
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Добрый Бобер
1664850587
Как-то уж много всего намешано в этой речи, да и "люди просто могут уставать друг от друга...", это детям так про развод объясняют, когда не могут или не хотят говорить правду.
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