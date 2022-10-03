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    Радимов объяснил свой уход из «Зенита-2»

    Бывший главный тренер «Зенита‑2» Владислав Радимов раскрыл обстоятельства своего ухода с должности.

    «Андрей Аршавин сказал, что надо попробовать что‑то новое, поскольку на данный момент вызывает вопросы прогресс футболистов, их развитие и последние результаты команды. Поэтому мы решили, что у «Зенита‑2» должен быть новый тренер.

    В свою очередь генеральный директор клуба Александр Иванович Медведев отметил, что я очень нужен клубу, в том числе в плане развития молодежного футбола с учетом моего опыта. Поэтому он хочет сохранить меня в «Зените» и подробнее поговорить об этом чуть позже.

    Знаете, у меня еще зимой была мысль подойти к нему и сказать: «Андрей, я устал». А тут уже так совпало.

    Чтобы вы понимали, тренировать «Зенит‑2» не такая простая история. Каждые полгода меняется состав.

    Если же ставить задачу выхода в Первую лигу, тогда надо оставлять Михайлова, который сейчас в основе «Пари НН». Или Кравцова, который в «Сочи», или Прохина, который в «Ростове», – по возрасту они подходят. Но смысл в этом?

    Андрей Аршавин тоже это прекрасно понимает. Но дело же может быть и в другом. Люди просто могут уставать друг от друга. И я тут согласен – в таком случае нужно пробовать что‑то новое. Так Андрей и сказал», – объяснил Радимов.

    • Исполняющим обязанности главного тренера «Зенита-2» стал Дмитрий Давыдов.
    • Радимов займет пост советника гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.10.2022 21:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1288

      Сергей Каспийский 2 часа назад

      Наконец убрали балабола из прекрасной, перспективной команды. ЗЕНИТУ-2 нужен по настоящему профессиональный тренер.

      1
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      Рейтинг: +949

      шахта Заполярная 2 часа назад

      Бухать меньше надо

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