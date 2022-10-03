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    Мостовой рассказал, чего не хватает «Динамо» в этом сезоне

    Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался о результатах московского «Динамо».

    «Однозначный ответ, что происходит с «Динамо», мы не можем дать, потому что не находимся в коллективе. Со стороны смотрится так, будто не хватает физики и эмоций, происходят моменты растерянности.

    Когда команда не заряжена – это даже по глазам игроков видно. Особенно вчера это бросилось в первом тайме: ощущение, что «Ахмат» хотел, а «Динамо» почему-то нет.

    Состав у них неплохой, начали сезон тоже неплохо. Да, были потери, но они всех заменили и купили.

    Сейчас будут камни в огород Йокановича. Я бы не стал, он работает нормально.

    Сейчас ещe на молодых свалилась психологическая нагрузка. Был бы у них лидер постарше... Одна-две победы – «Динамо» снова будет в гонке за второе-третье места», – считает Мостовой.

    • «Динамо» уступило в Грозном со счетом 1:2.
    • Команда победила только 2 раза в 8 последних матчах.
    • В РПЛ москвичи идут на 8-м месте.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11649

      Алексей З 1 час назад

      Необъективность или ангажированность?
      Динамо никакущее - Йоканович работает нормально.
      Спартак показывает одну из лучших игр , но для этого персонажа Абаскаль не о чём.
      Мудак , ты Саша и больше ничего !

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      Рейтинг: +17157

      paracetamol 1 час назад

      Мозгов, чего еще не хватает!

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