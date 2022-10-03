Мостовой рассказал, чего не хватает «Динамо» в этом сезоне

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался о результатах московского «Динамо».

«Однозначный ответ, что происходит с «Динамо», мы не можем дать, потому что не находимся в коллективе. Со стороны смотрится так, будто не хватает физики и эмоций, происходят моменты растерянности.

Когда команда не заряжена – это даже по глазам игроков видно. Особенно вчера это бросилось в первом тайме: ощущение, что «Ахмат» хотел, а «Динамо» почему-то нет.

Состав у них неплохой, начали сезон тоже неплохо. Да, были потери, но они всех заменили и купили.

Сейчас будут камни в огород Йокановича. Я бы не стал, он работает нормально.

Сейчас ещe на молодых свалилась психологическая нагрузка. Был бы у них лидер постарше... Одна-две победы – «Динамо» снова будет в гонке за второе-третье места», – считает Мостовой.