Реакция генпродюсера «Матч ТВ» на представление состава «Зенита» с эмблемой «Спартака»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин прокомментировал ситуацию с ошибками в графике расписания игр 16-го тура РПЛ.

В частности, состав «Зенита» представили с эмблемой «Спартака».

В расписании тура у четырех клубов был спартаковский логотип, еще у пяти – динамовский.

«Уважаемые зрители! Сегодня произошел программный сбой на графической станции подрядной организации – партнера по оформлению трансляций. Из-за этого некоторые эмблемы клубов отображались в эфире некорректно.

Причиной сбоя послужило одновременное открытие нескольких архивных файлов из базы данных. По итогам данного эпизода, оператор графики отстранен подрядчиком от эфирной работы, а наши специалисты предпринимают необходимые усилия для стабильной работы системы на следующих трансляциях.

Приношу вам извинения за произошедшую ситуацию», – написал Тащин в своем телеграм-канале.

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