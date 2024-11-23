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    • Реакция генпродюсера «Матч ТВ» на представление состава «Зенита» с эмблемой «Спартака»

    Реакция генпродюсера «Матч ТВ» на представление состава «Зенита» с эмблемой «Спартака»

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин прокомментировал ситуацию с ошибками в графике расписания игр 16-го тура РПЛ.

    • В частности, состав «Зенита» представили с эмблемой «Спартака».
    • В расписании тура у четырех клубов был спартаковский логотип, еще у пяти – динамовский.

    «Уважаемые зрители! Сегодня произошел программный сбой на графической станции подрядной организации – партнера по оформлению трансляций. Из-за этого некоторые эмблемы клубов отображались в эфире некорректно.

    Причиной сбоя послужило одновременное открытие нескольких архивных файлов из базы данных. По итогам данного эпизода, оператор графики отстранен подрядчиком от эфирной работы, а наши специалисты предпринимают необходимые усилия для стабильной работы системы на следующих трансляциях.

    Приношу вам извинения за произошедшую ситуацию», – написал Тащин в своем телеграм-канале.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: телеграм-канал генпродюсера «Матч ТВ» Александра Тащина

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    Сегодня, 13:48
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    Комментарии (5)
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    Интерес
    1732360391
    Что,в первый раз,что -ли? Это поколение безответственных менагеров и сопливых кампутирных мальчиков-девочек,которые ничего не знают о жизни,а если знают,то через экран интернета.А там "все кошки серые"...Да и некогда осмысливать-дёрнул картинку,и вставил.
    Ответить
    Литейный 4 (returned)
    1732360720
    С. в.и.н.ь.ю подложили чемпионам! Гыгыгы
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    Semenycch
    1732361447
    Парнокопытное стадо просочилось и на телевидение?
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    Спартачище
    1732363980
    Не надо пачкать эмблему великого клуба болотной грязью
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    партизан84
    1732366949
    Ситуация вопиющая
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