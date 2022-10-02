РПЛ. «Зенит» победил «Ростов» (3:1) и уверенно лидирует в чемпионате

«Зенит» дома обыграл «Ростов» (3:1) в матче 11-го тура РПЛ.

Голы в составе победителей забили Малком, Вендел и Далер Кузяев. У гостей единственный забитый мяч на счету Николая Комличенко.

Петербуржцы набрали 29 очков и уверенно лидируют в чемпионате, отрыв от ЦСКА – шесть очков. «Ростов» занимает третье место (22 очка).

Россия. РПЛ. 11-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 3:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Малком, 14; 1:1 – Комличенко, 47; 2:1 – Вендел, 65; 3:1 – Кузяев, 77.

Зенит: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Мостовой (Кузяев, 64), Барриос (Сутормин, 89), Вендел (Ерохин, 89), Клаудиньо (Мантуан, 73), Малком, Кассьерра (Сергеев, 64).

Ростов: Песьяков, Чернов, Осипенко, Сильянов (Терентьев, 85), Мелeхин, Байрамян (Миронов, 60), Уткин, Глебов, Щетинин (Тугарев, 73), Полоз (Нтумба, 84), Комличенко (Голенков, 85).

Предупреждения: Барриос, 50 – нет.

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