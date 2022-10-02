Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    РПЛ. «Зенит» победил «Ростов» (3:1) и уверенно лидирует в чемпионате

    «Зенит» дома обыграл «Ростов» (3:1) в матче 11-го тура РПЛ.

    Голы в составе победителей забили Малком, Вендел и Далер Кузяев. У гостей единственный забитый мяч на счету Николая Комличенко.

    Петербуржцы набрали 29 очков и уверенно лидируют в чемпионате, отрыв от ЦСКА – шесть очков. «Ростов» занимает третье место (22 очка).

    Россия. РПЛ. 11-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 3:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Малком, 14; 1:1 – Комличенко, 47; 2:1 – Вендел, 65; 3:1 – Кузяев, 77.

    Зенит: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Мостовой (Кузяев, 64), Барриос (Сутормин, 89), Вендел (Ерохин, 89), Клаудиньо (Мантуан, 73), Малком, Кассьерра (Сергеев, 64).

    Ростов: Песьяков, Чернов, Осипенко, Сильянов (Терентьев, 85), Мелeхин, Байрамян (Миронов, 60), Уткин, Глебов, Щетинин (Тугарев, 73), Полоз (Нтумба, 84), Комличенко (Голенков, 85).

    Предупреждения: Барриос, 50 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новости по теме
    Семак объяснил, почему заменил Кассьерру в перерыве матча с «Ростовом»
    В РПЛ осталась одна команда, ни разу не проигравшая в этом сезоне 1
    «Да мне по барабану». Карпин – о возможном чемпионстве «Зенита» 3
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:28
    Рекомендуем
    Комментарии79
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5660

      Красногорск_Фан 12 минут назад

      Зенит дома и в гостях играет по разному. Чем дальше тем больше это видно. Дома - несомненный шампиньон. Сегодняшняя победа полностью заслужена. Адекватов Питера с победой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      saf05 12 минут назад

      Газпром сделал вывод

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17595

      житель СПб 20 минут назад

      Посмотрел хороший матч. Хочу сначала похвалить Ростов: они сдержали слово, приехали играть, а не ставить футболы. Вообще произошло, на мой взгляд, важное событие: с Зенитом научились играть. Играть взаимно, на атаку. Это плохо для Зенита, но хорошо для российского футбола. Второе - это судьи решили поучаствовать в "выравнивании сил" (это было особенно в матче со Спартаком, было и сегодня): явно принято решение давать играть против бразильцев грубовато, с фолом, иногда - на грани грубого. Ростов сегодня играл в свой футбол, и в этом они молодцы. И смотрелись они вполне достойно, значительную часть матча - примерно на равных. В Ростове будет тяжело...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17595

      житель СПб > житель СПб 16 минут назад

      Расстроил Комличенко (в человеческом плане) - сначала в прошлом матче о нем мнение ухудшилось, и сегодня добавилось. Стоило сегодня ему за откровенную симуляцию ЖК дать... Но в футбольном плане - Комличенко сыграл отлично. И гол замечательный, и давил в ходе игры неоднократно.
      А Зенит - тоже молодцы! Это легко говорить, что ты всех сильнее. Но за силу 3 очка не дают. Их еще надо заработать - особенно тогда, когда все тебя стремятся обыграть.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +135

      кастрюлька > житель СПб 11 минут назад

      совет - пиши по-трезвому

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5978

      Беспонтий > житель СПб 7 минут назад

      а вы замечаете тенденциозность развития больших(не значит великих)) форвардов в рпл?
      при достижении определённых успехов человеческие качества равно как и поведение на поле меняется ко знаку минус семимильными прыжками
      дзюба соболев комличенко
      можно ещё покопаться
      но лень)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7486

      BarStep 21 минуту назад

      Ремарка!
      На заметку тем, кто хочет знать всё про какой нить клуб РПЛ.
      Смотрите тогда их матч с Зенитом.
      Товарищи с Матч ТВ, что бы ничего не говорить про Зенит,
      о сопернике расскажут всё, вплоть до интимных подробностей..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1121

      Сделаны из Дерева 23 минуты назад

      Сборная Бразилии победила!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17595

      житель СПб 36 минут назад

      Вперед, за Питер! С победой, Зенит.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66083

      portero 40 минут назад

      Ничейки не случилось, чуток Ростов не дотянул. Жаль однако....
      Зенит с тремя очками!
      очковый задел делают....

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8653

      GoLenaStop > portero 34 минуты назад

      А, ведь реально могли....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11788

      Вомбат 40 минут назад

      Знаете какое главное отличие этой игры Зенита от матча со Спартаком? Там при ничейном счете с поля ушли бразильцы, и вышли Мостовой, Круговой и Ерохин. После чего Зенит пропустил треху, без шансов отыграться. Сегодня при ничейном счете Семак позволил бразильцам остаться на поле до тех пор, пока они не вывели Зенит вперед. Я тут раньше писал, что Семак не умеет делать выводы. Ошибся я, простейшие выводы он делать умеет!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7486

      BarStep 41 минуту назад

      Ростову спасибо, прежде всего за то, что приехали играть,
      а не отсиживаться до тошноты..

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11620

      Алексей З 44 минуты назад

      Читаю коменты и не пойму восторженности игрой. Ростов в атаке вообще не о чём , а защита всегда - дыра.
      У Зенита по-моему спад.
      Клаудиньо пусто-пусто, моментов до второго гола просто не создовали. Победили заслужено, а разве кто сомневался ?
      Ростов займёт своё 5-6 место, фарт кончится пенальти левые давать не будут , а что-то другое предложить не могут.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4431

      ААМ > Алексей З 39 минут назад

      Это ты о СПАМе. Ростов смотрится интересней СПАМа и его Соболева, которого не выгнали с поля за удар бутсой в лицо защитника "Зенита"

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11788

      Вомбат > Алексей З 35 минут назад

      Во многом вы правы. И Ростов действительно впечатлил только в единоборствах. И у Зенита есть небольшой игровой спад. И Клаудиньо был плох. И все же игра была лучше, чем большинство матчей РПЛ. Командные скорости были намного выше. До 80 минуты, когда Ростов встал. Обе команды вообще не брали пауз на отдых - катание ваты. Уже хорошо.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11