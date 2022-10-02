Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. «Зенит» победил «Ростов» (3:1) и уверенно лидирует в чемпионате

РПЛ. «Зенит» победил «Ростов» (3:1) и уверенно лидирует в чемпионате

2 октября 2022, 18:28
44

«Зенит» дома обыграл «Ростов» (3:1) в матче 11-го тура РПЛ.

Голы в составе победителей забили Малком, Вендел и Далер Кузяев. У гостей единственный забитый мяч на счету Николая Комличенко.

Петербуржцы набрали 29 очков и уверенно лидируют в чемпионате, отрыв от ЦСКА – шесть очков. «Ростов» занимает третье место (22 очка).

Россия. РПЛ. 11-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 3:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Малком, 14; 1:1 – Комличенко, 47; 2:1 – Вендел, 65; 3:1 – Кузяев, 77.

Зенит: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Мостовой (Кузяев, 64), Барриос (Сутормин, 89), Вендел (Ерохин, 89), Клаудиньо (Мантуан, 73), Малком, Кассьерра (Сергеев, 64).

Ростов: Песьяков, Чернов, Осипенко, Сильянов (Терентьев, 85), Мелeхин, Байрамян (Миронов, 60), Уткин, Глебов, Щетинин (Тугарев, 73), Полоз (Нтумба, 84), Комличенко (Голенков, 85).

Предупреждения: Барриос, 50 – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Еще по теме:
Фомин рассказал, как «Динамо» будет играть при Личке
Писарев: «Динамо» нужно усилить минимум три позиции»
Клуб Серии А может выкупить Моро у «Динамо»
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов
Комментарии (44)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
knikos
1664724653
Ростову спасибо за хорошую игру , физики не хватило . Зенит - чемпион ! Малком , Вендел , Барриос - монстры !
Ответить
KPCC-SPB
1664725253
с победой Питер! Великий Зенит - Чемпион! Малком - красавчик!
Ответить
nominum
1664725258
Ну что ж, давайте , ростовчане, вместе похныкаем, что у нас нет ни одного лега, а у Зенита пол-команды бразильцы.
Ответить
paracetamol
1664725311
Хорошая игра, красивые голы, - настоящий футбол без всяких афтобусов! Ростовчане тоже молодцы, сражались как могли. Побольше бы нам таких команд!
Ответить
docndoc
1664725704
Ну что тут скажешь... Всё по делу. Ростовчане молодцы, но выше головы не прыгнешь. Из трёх пропущенных два фактически сами подарили. Для меня до сих пор загадкой остаётся Семак как тренер. Ведь есть старая поговорка:" С мёдом и онучи съесть можно", портянки то бишь.. Как обычно, всю погоду сделала латино-американская диаспора Зенита. Тут уже ничего не попишешь: ничего личного, только вопрос бабок...Больших бабок. А что Зенит без бразильцев собой представляет, все совсем недавно видели.. Чемпионской гонки не предвидится. Небольшое пожелание телевизионщикам: поменьше бы эту самодовольную физиономию с VIP-трибуны показывали, уже в телеэкран не помещается. Победа честная, спору нет, пусть все российские игроки тянутся до бразильского уровня.
Ответить
Kollljan
1664725923
Браво, Зенит! Хорошая трудовая победа. Матч приятно было смотреть. Ростов - красавцы. Все молодцы!
Ответить
GoLenaStop
1664726045
Отличный матч. Пусть проиграли по счету, но не по игре. Да, молодые загорелые пацаны зенита оказались шустрее, да и Миллер следил за игрой... Хи! Ростсельмаш - молодцы!!! Спасибо команде! ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!!!
Ответить
portero
1664726469
Ничейки не случилось, чуток Ростов не дотянул. Жаль однако.... Зенит с тремя очками! очковый задел делают....
Ответить
житель СПб
1664727670
Посмотрел хороший матч. Хочу сначала похвалить Ростов: они сдержали слово, приехали играть, а не ставить футболы. Вообще произошло, на мой взгляд, важное событие: с Зенитом научились играть. Играть взаимно, на атаку. Это плохо для Зенита, но хорошо для российского футбола. Второе - это судьи решили поучаствовать в "выравнивании сил" (это было особенно в матче со Спартаком, было и сегодня): явно принято решение давать играть против бразильцев грубовато, с фолом, иногда - на грани грубого. Ростов сегодня играл в свой футбол, и в этом они молодцы. И смотрелись они вполне достойно, значительную часть матча - примерно на равных. В Ростове будет тяжело...
Ответить
Zenit_Zenit
1664729431
Просто красивый футбол и красивая победа. Каждый гол Зенита - маленький шедевр. Малком просто зверюга. Комличенко, кстати, прекрасно забил. Слёта. Шикарный гол. Игра порадовала настоящим футбольным. драйвом. Всем парням респект. Ростову не унывать. Валера - харэ понтоваться, мы тебе не по зубам. Зенит - Чемпион!!!
Ответить
Главные новости
ВидеоМостовой со слезами попрощался с «Зенитом»
11:18
5
Фото«Локомотив» объявил о трансфере Мостового
11:02
3
Головин обозначил зарплату, ради которой готов вернуться в Россию
10:52
10
Стало известно, почему Энрике не ушел из «Зенита» в «Рому»
10:37
2
Радимов определил лучший трансфер «Спартака»
09:43
1
Тюкавин описал «Спартак» двумя словами
09:39
2
Экс-тренер четырех российских клубов может принять киевское «Динамо»
09:07
5
Мнение Бубнова о трансфере Головина в «Зенит»
08:39
3
«Монако» принял решение по Головину на фоне возможного трансфера в «Зенит»
08:34
2
У ЦСКА не получилось продать Гонду: подробности
08:27
5
Все новости
Все новости
Назначения арбитров на 7-й тур РПЛ
11:36
7-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:59
Экс-игрок «Барсы» и «Арсенала» отправил дочь в Россию креститься
10:28
2
Руководство клуба РПЛ лишило семьи игроков бесплатного прохода на стадион
10:19
Жесткое заявление Черчесова после 0:3 от «Динамо»
10:03
1
Тюкавин описал «Спартак» двумя словами
09:39
2
Зобнин: «Было бы неинтересно, если бы «Спартак» всех обыгрывал»
09:25
3
Экс-тренер четырех российских клубов может принять киевское «Динамо»
09:07
5
Мнение Бубнова о трансфере Головина в «Зенит»
08:39
3
«Монако» принял решение по Головину на фоне возможного трансфера в «Зенит»
08:34
2
У ЦСКА не получилось продать Гонду: подробности
08:27
5
Захарян получил совет, как реанимировать карьеру
08:15
1
Губерниев назвал главный трансфер лета в РПЛ
01:47
2
Бубнов вынес вердикт футболисту «Спартака»: «Зачем его взяли?»
01:36
9
Пономарев – о Соболеве и Глушенкове: «Здоровые лбы, выходят как павлины, чтобы на них все любовались»
01:13
9
Черданцев объяснил стратегию «Зенита» на сезон
01:01
11
«Динамо» отказало «Фламенго» в доступе к результатам проваленного медосмотра Платы
00:44
4
Семак воспитывает Соболева: «Это был отцовский лещ»
Вчера, 23:59
5
Тюкавин рассказал о состоянии здоровья перед дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:50
«Это себя похоронить»: Пономарев предостерег Головина от перехода в клуб РПЛ
Вчера, 23:42
2
Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Захаряна
Вчера, 23:30
1
Заявление босса «Динамо» о срыве трансферов латиноамериканцев
Вчера, 21:59
Слуцкий согласился возглавить азиатскую сборную
Вчера, 21:14
3
Фото«Локомотив» случайно рассекретил трансфер игрока «Зенита»
Вчера, 20:59
5
Тактаров дал прогноз на свой бой с Дзюбой
Вчера, 20:45
3
Ожидания босса «Динамо» от матча со «Спартаком»
Вчера, 20:33
1
Фото«Краснодар» подписал уругвайского защитника
Вчера, 20:17
1
ФотоОпубликовано фото Мостового в форме «Локомотива»
Вчера, 19:55
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+