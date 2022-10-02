«Нет предпосылок к улучшению». Кузьмичев – о ситуации в «Локомотиве»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев пессимистично смотрит на ситуацию в клубе.
«Мы видим, что происходит. Никаких предпосылок, что что-то улучшится, абсолютно нет.
Бессмысленно тянуть время, нужно принимать решение. Причем это касается не только тренерского штаба, но и всего руководства: начиная с Александра Плутника и заканчивая европейскими ребятами», – сказал Кузьмичев.
- У москвичей 4 поражения в РПЛ подряд – впервые в истории.
- «Локомотив» занимает 12-е место.
- Следующий соперник – «Сочи».
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»