Круговой: «Разгром от «Спартака»? «Зениту» главное не унывать»

Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал поражение от «Спартака» в третьем туре группового этапа Кубка России (0:3).

«К сожалению, в Кубке у нас что-то пока идет не очень. Крайне плохая статистика и по результативности, и в обороне: пять пропустили и всего два забили. Моменты свои не реализуем. А когда уступаем в счeте, бежим отыгрываться и снова пропускаем на контратаках. Обидно, конечно. Но мы сделаем выводы и в оставшихся матчах Кубка будем выходить на поле по-другому.

Был ли серьeзный разговор в раздевалке после матча со «Спартаком»? Тут нет ничего необычного. Мы всегда разговариваем в раздевалке — после победных матчей тоже. Главное — вынести из поражения от «Спартака» что-то рациональное. А там есть что взять. Ну и главное — не унывать», – сказал Круговой.