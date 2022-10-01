Игорь Федотов назвал лучшего судью России

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов назвал коллегу, которого считает лучшим в России.

«Для меня номер один судья в России по-прежнему Владислав Безбородов. По оценкам он на первом месте. В начале сезона был Павел Кукуян, но потом он начал баловаться. Его конкретно сейчас отмазывают. Департамент трактует эпизоды в его пользу, пытаясь вывести Кукуяна на уровень хорошего судьи. Хотя он и так хороший арбитр, просто иногда у него в голове что-то щелкает.

Безбородов – умный человек. У него есть понимание футбола. Он слушает требования департамента: что-то принимает, что-то пропускает мимо. За счет этого у него мало ошибок. На поле он не думает о том, что ему поставят плохую оценку. Он видит эпизод и просто расценивает его», – сказал Федотов.