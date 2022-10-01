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    Игорь Федотов назвал лучшего судью России

    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов назвал коллегу, которого считает лучшим в России.

    «Для меня номер один судья в России по-прежнему Владислав Безбородов. По оценкам он на первом месте. В начале сезона был Павел Кукуян, но потом он начал баловаться. Его конкретно сейчас отмазывают. Департамент трактует эпизоды в его пользу, пытаясь вывести Кукуяна на уровень хорошего судьи. Хотя он и так хороший арбитр, просто иногда у него в голове что-то щелкает.

    Безбородов – умный человек. У него есть понимание футбола. Он слушает требования департамента: что-то принимает, что-то пропускает мимо. За счет этого у него мало ошибок. На поле он не думает о том, что ему поставят плохую оценку. Он видит эпизод и просто расценивает его», – сказал Федотов.

    • Петербуржец Безбородов судит в РПЛ с 2007 года.
    • Ранее Безбородов сам играл в футбол на профессиональном уровне.
    • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.

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    Источник: Sport24

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    01.10.2022 21:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +216

      ЭтожЯ 2 часа назад

      Б/ушный , глядя в зеркало , назвал лучшего судью .

      1
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    • ...
      Рейтинг: +16922

      ilichkadr 2 часа назад

      Конечно Владислав Безбородов, кто бы сомневался? Влад любит Спартак, поскольку любить Зенит не возможно по определению, но жить же как-то надо!?

      2
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