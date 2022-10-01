Игорь Федотов назвал лучшего судью России

Б/ушный , глядя в зеркало , назвал лучшего судью .
Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов назвал коллегу, которого считает лучшим в России.
«Для меня номер один судья в России по-прежнему Владислав Безбородов. По оценкам он на первом месте. В начале сезона был Павел Кукуян, но потом он начал баловаться. Его конкретно сейчас отмазывают. Департамент трактует эпизоды в его пользу, пытаясь вывести Кукуяна на уровень хорошего судьи. Хотя он и так хороший арбитр, просто иногда у него в голове что-то щелкает.
Безбородов – умный человек. У него есть понимание футбола. Он слушает требования департамента: что-то принимает, что-то пропускает мимо. За счет этого у него мало ошибок. На поле он не думает о том, что ему поставят плохую оценку. Он видит эпизод и просто расценивает его», – сказал Федотов.
- Петербуржец Безбородов судит в РПЛ с 2007 года.
- Ранее Безбородов сам играл в футбол на профессиональном уровне.
- Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.