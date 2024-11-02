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    Федотов проанализировал драку в матче ЦСКА – «Спартак»

    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов проанализировал драку в матче 14-го тура ЦСКА – «Спартак» (0:2).

    «Сухой не удержал матч. Вспомните, сначала взорвалось ещe в первом тайме, но как-то игроки успокоились. И Сухой должен был понимать: во втором тайме, после гола перед перерывом, всe может повториться. Так и случилось.

    Главное – Сухой изначально не показал карточку Кисляку. Это ключевая ошибка. Дальше уже понеслось, и была ещe одна ошибка – Роше надо было сразу показывать жeлтую и пытаться случившееся остановить.

    По удалению Роши вопросов вообще нет – он просто полетел всех бить. По Литвинову: тут будет меньше дисквалификация, но тут пошeл принцип обоюдности: удалил и у одних – и у вторых. Оправдать эту красную Литвинову за агрессивное поведение можно. И Сергей Карасeв тут разобрался. Но корень – не здесь, а в том, что Сухой упустил матч», – сказал Федотов.

    • Всего в матче было 3 удаления.

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.11.2024 23:01
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    Комментарии (6)
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    Иван Петров 1986
    1730578363
    Сухой он и есть сухой.
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    Интерес
    1730578442
    ВЫйдет сухим из воды.
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    Томик
    1730580873
    Карасёв, а ведь когда-то твоё "я же не могу не поставить, если он был" даже убедило меня. Но уже давно понятно в какую сторону свистишь.
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    vvv123
    1730585229
    Да уж, свистунишка был позорненький, это правда!
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