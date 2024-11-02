Федотов проанализировал драку в матче ЦСКА – «Спартак»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов проанализировал драку в матче 14-го тура ЦСКА – «Спартак» (0:2).

По итогам стычки во 2-м тайме удалили Виллиана и Руслана Литвинова.

В поле судил Алексей Сухой из Люберец. На VAR был Сергей Карасев.

«Сухой не удержал матч. Вспомните, сначала взорвалось ещe в первом тайме, но как-то игроки успокоились. И Сухой должен был понимать: во втором тайме, после гола перед перерывом, всe может повториться. Так и случилось.

Главное – Сухой изначально не показал карточку Кисляку. Это ключевая ошибка. Дальше уже понеслось, и была ещe одна ошибка – Роше надо было сразу показывать жeлтую и пытаться случившееся остановить.

По удалению Роши вопросов вообще нет – он просто полетел всех бить. По Литвинову: тут будет меньше дисквалификация, но тут пошeл принцип обоюдности: удалил и у одних – и у вторых. Оправдать эту красную Литвинову за агрессивное поведение можно. И Сергей Карасeв тут разобрался. Но корень – не здесь, а в том, что Сухой упустил матч», – сказал Федотов.

Всего в матче было 3 удаления.

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