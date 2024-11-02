В матче ЦСКА – «Спартак» случилась драка, Бабичу разбили лицо

В эти минуты проходит матч 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком». На 53-й минуте завязалась драка.

Сначала Срджан Бабич из «Спартака» стал придушивать Виллиана Рошу. Затем сербу прилетел удар в лицо от соперника. В стычку вмешались остальные футболисты.

Арбитрам спустя несколько секунд удалось разнять футболистов.

По итогам эпизода красную карточку получил Виллиан Роша из ЦСКА. Скорее всего, бразилец получит дисквалификацию на несколько матчей.

Также красную после помощи VAR показали Руслану Литвинову.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Москве.

Скриншот эфира «Матч ТВ»

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