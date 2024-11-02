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    • В матче ЦСКА – «Спартак» случилась драка, Бабичу разбили лицо

    В матче ЦСКА – «Спартак» случилась драка, Бабичу разбили лицо

    В эти минуты проходит матч 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком». На 53-й минуте завязалась драка.

    Сначала Срджан Бабич из «Спартака» стал придушивать Виллиана Рошу. Затем сербу прилетел удар в лицо от соперника. В стычку вмешались остальные футболисты.

    Арбитрам спустя несколько секунд удалось разнять футболистов.

    По итогам эпизода красную карточку получил Виллиан Роша из ЦСКА. Скорее всего, бразилец получит дисквалификацию на несколько матчей.

    Также красную после помощи VAR показали Руслану Литвинову.

    Скриншот эфира «Матч ТВ»

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.11.2024 22:00
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    Комментарии (3)
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    Интерес
    1730574146
    Гоните из ЦСКА бездарный тренерский штаб и последних приобретённых ,якобы футболистов.
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    Scorp 63
    1730576075
    Какая--то сволота делает из ЦСКА не яростный "табун лошадей", а обоссанное "стадо ослов"!!!
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    Бриг
    1730579181
    Играли две непредсказуемые команды. Почему так? Это вопрос к тренерам, наверное. Но на таких качелях ни те, ни другие в призы не попадут. Сезон для них потерян.
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