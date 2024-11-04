Экс-арбитр Федотов сказал, на сколько матчей дисквалифицируют Рошу и Литвинова

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов предположил, как будут наказаны футболисты ЦСКА и «Спартака», подравшиеся в ход субботнего дерби.

«Что касается Роши, ему припаяют по полной. Там удар по лицу – это физическое воздействие, и по регламенту до четырeх матчей. И дальше – физическое воздействие на членов судейской бригады, то есть официальное лицо матча.

Это отстранение до шести матчей и отстранение от футбольной деятельности сроком до двух лет. Я думаю, что дадут шесть матчей и дадут условно – год.

По Литвинову там грозит до четырeх, но я думаю, одна, максимум две игры», – сказал Федотов.

«Спартак» выиграл со счетом 2:0.

В поле судил Алексей Сухой. На VAR был Сергей Карасев.

Всего в матче было 3 удаления.

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