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    • Экс-арбитр Федотов сказал, на сколько матчей дисквалифицируют Рошу и Литвинова

    Экс-арбитр Федотов сказал, на сколько матчей дисквалифицируют Рошу и Литвинова

    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов предположил, как будут наказаны футболисты ЦСКА и «Спартака», подравшиеся в ход субботнего дерби.

    «Что касается Роши, ему припаяют по полной. Там удар по лицу – это физическое воздействие, и по регламенту до четырeх матчей. И дальше – физическое воздействие на членов судейской бригады, то есть официальное лицо матча.

    Это отстранение до шести матчей и отстранение от футбольной деятельности сроком до двух лет. Я думаю, что дадут шесть матчей и дадут условно – год.

    По Литвинову там грозит до четырeх, но я думаю, одна, максимум две игры», – сказал Федотов.

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    Источник: Metaratings

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    04.11.2024 14:14
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    Комментарии (16)
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    Аналитик77
    1730719739
    Гуарирапу еще надо в догонку, который сзади Литвинову в лицо бил и хватал. Чтобы это увидеть достаточно было дальше промотать, но опытный Карасев этого не сделал. Также не понятно о каком нарушении идет речь, когда Литвинов отвернувшись от Роши, просто выставляет вперед руки, разнимая драку? Еще один вопрос это оценка судейства Сухова, который эту драку допустил не наказав дважды Мозеса, а в моменте перед дракой не остановив игру за фол Кисляка на Барко. Как он умудрился в эпизоде где агрессию проявляет игрок ЦСКА и другие тоже не стояли в стороне, а по итогу у ЦСКА удаление, а у Спартака удаление + 2 ЖК ? И еще 10+ моментов странных по решению судьи в обе стороны. Но думаю ЭСК чужих рассмотрит, а своих вообще обсуждать не будет.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1730723969
    Давели Рошу тушинские провокаторы! Гыгыгы
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    theonewhoisnotafraidofyou
    1730736667
    Судьи сами провоцируют игроков, вот поэтому и происходят подобные стычки, особенно, когда нужны очки обеим командам
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    andr45
    1730738826
    ФЕДОТОВ «Я думаю, что дадут шесть матчей и дадут условно – год.» СТАНИСЛАВСКИЙ «НЕ ВЕРЮ»
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    РОБЕРТ-мкртчян-yandex
    1730792597
    Ребятки всего - то и надо было на восьмой минуте показать жёлтую Мойзесу за нарушение локтем на Бонгонда и наездом на него и сразу же самому Бонгонда за нарушение на Круговом и всё. Все бы сразу успокоились. А так футболисты увидели, что нет реакции от судейки и понеслось, с каждой минутой всё жёстче и жёстче. Сухова надо отстранять на пяток туров или в первую лигу.
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