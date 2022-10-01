Пименов: «Повестка придет – все пойдем. Не бегать же!»

Экс-нападающий сборной России Руслан Пименов прокомментировал частичную мобилизацию, проводимую в стране.
«Повестка не приходила. Повестка придет – все пойдем. Выбора нет.
Вызовут проверить данные – покажем, вызовут дальше – пойдем дальше. Не бегать же!
Спортсмен не самый полезный человек в этом деле? Конечно, нужны профессионалы», – сказал Пименов.
- Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября.
- Повестки уже получили несколько бывших российских футболистов.
- То же самое касается других видов спорта.
- 40-летний Пименов поиграл за «Динамо», «Локомотив», «Метц» и другие клубы.
Источник: «Спорт-Экспресс»