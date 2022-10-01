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    Пименов: «Повестка придет – все пойдем. Не бегать же!»

    Экс-нападающий сборной России Руслан Пименов прокомментировал частичную мобилизацию, проводимую в стране.

    «Повестка не приходила. Повестка придет – все пойдем. Выбора нет.

    Вызовут проверить данные – покажем, вызовут дальше – пойдем дальше. Не бегать же!

    Спортсмен не самый полезный человек в этом деле? Конечно, нужны профессионалы», – сказал Пименов.

    • Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября.
    • Повестки уже получили несколько бывших российских футболистов.
    • То же самое касается других видов спорта.
    • 40-летний Пименов поиграл за «Динамо», «Локомотив», «Метц» и другие клубы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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