Пименов: «Повестка придет – все пойдем. Не бегать же!»

Экс-нападающий сборной России Руслан Пименов прокомментировал частичную мобилизацию, проводимую в стране.

«Повестка не приходила. Повестка придет – все пойдем. Выбора нет.

Вызовут проверить данные – покажем, вызовут дальше – пойдем дальше. Не бегать же!

Спортсмен не самый полезный человек в этом деле? Конечно, нужны профессионалы», – сказал Пименов.