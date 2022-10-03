⚽ РПЛ. «Крылья Советов» и «Краснодар» закроют 11-й тур

Сегодня, 3 октября, 11-й тур чемпионата России завершится матчем «Крыльев Советов» и «Краснодара».

Заключительная игра тура пройдет в Самаре и начнется в 19:00 мск.

Россия. РПЛ. 11-й тур

Крылья Советов (Самара) – Краснодар

3 октября, 19:00 мск

Оренбург – Сочи – 4:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Аюпов, 3; 2:0 – Флорентин, 21; 3:0 – Сычевой (с пенальти), 44; 4:0 – Марин (с пенальти), 53; 4:1 – Шипунов, 69.

Удаление: нет – Сиссако, 43.

Химки – ЦСКА (Москва) – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Чалов, 13; 0:2 – Чалов, 38; 1:2 – Магомедов, 88.

Локомотив (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Каштанов, 7; 0:2 – Юшин, 41; 0:3 – Ранджелович, 62; 0:4 – Мишкич, 65; 1:4 – Баринов, 90+2; 2:4 – Игнатьев, 90+3.

Удаления: Ненахов, 13 – Сунгатуллин, 88.

Факел (Воронеж) – Торпедо (Москва) – 2:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Лебеденко, 28; 1:1 – Аппаев, 41; 2:1 – Божин, 44; 2:2 – Смольников, 64.

Удаления: нет – Шапич, 83 (вторая ж.к.).

Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Малком, 14; 1:1 – Комличенко, 47; 2:1 – Вендел, 65; 3:1 – Кузяев, 77.

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Ахмат (Грозный) – Динамо (Москва) – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Швец, 22; 2:0 – Садулаев, 43; 2:1 – Гладышев, 90+4.

Удаления: Садулаев, 62 – нет.

Пари НН (Нижний Новгород) – Спартак (Москва) – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Маига, 37; 1:1 – Николсон, 66; 1:2 – Промес, 75 (с пенальти).

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