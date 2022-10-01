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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Сочи
Оренбург - Сочи: обзор матча 01 октября 2022
Оренбург
01.10.2022, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
4 : 1
Завершен
Сочи
3'
Т. Аюпов
21'
Г. Флорентин
44'
В. Писарский (П)
53'
Х. Марин (П)
69'
Т. Шипунов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оренбург - Сочи
82'
Замена
А. Батырев
️️️️
И. Цаллагов
79'
Замена
К. Кравцов
️️️️
Т. Шипунов
Замена
Б. Мансилья
️️️️
В. Писарский
71'
Замена
К. Капленко
️️️️
Т. Аюпов
71'
69'
ГОЛ! 4:1!
Т. Шипунов
Пас отдал
А. Макарчук
Замена
А. Павловец
️️️️
Д. Хотулев
62'
Замена
К. Печенин
️️️️
М. Стаматов
62'
Замена
И. Башич
️️️️
Г. Флорентин
62'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Х. Марин
53'
Желтая карточка
Д. Хотулев
51'
47'
Замена
И. Юрганов
️️️️
Жоаозиньо
46'
Замена
Т. Шипунов
️️️️
В. Сарвели
46'
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
Г. Мелкадзе
ГОЛ с пенальти! 3:0!
В. Писарский
44'
43'
Красная карточка
М. Сиссако
Желтая карточка
В. Писарский
31'
Желтая карточка
М. Стаматов
29'
27'
Желтая карточка
Г. Мелкадзе
26'
Желтая карточка
В. Сарвели
ГОЛ! 2:0!
Г. Флорентин
21'
ГОЛ! 1:0!
Т. Аюпов
Пас отдал
В. Писарский
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
26
Химми Марин
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
32
Лукас Вера
ЦП
10
Габриэль Флорентин
АП
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
17
Артем Макарчук
ЛЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
18
Николай Титков
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
13
Иван Башич
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
9
Степан Оганесян
ПВ
7
Батраз Гурциев
ПВ
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
16
Денис Адамов
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
7
Даниил Мартовой
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
20
Тимофей Шипунов
АП
23
Кирилл Ушатов
АП
6
Амир Батырев
АП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Кеняйкин
3
Сиваков
3
Гойкович
4
Хотулев
30
Стаматов
8
Аюпов
15
Эктов
32
Вера
26
Марин
10
Флорентин
77
Писарский
3-3-2-2
35
Джанаев
32
Терехов
26
Мещанинов
5
Сиссако
34
Маргасов
15
Цаллагов
17
Макарчук
16
Нобоа
22
Жоаозиньо
9
Сарвели
77
Мелкадзе
30
Стаматов
2
Печенин
2
Печенин
30
Стаматов
4
Хотулев
22
Павловец
22
Павловец
4
Хотулев
8
Аюпов
55
Капленко
55
Капленко
8
Аюпов
10
Флорентин
13
Башич
13
Башич
10
Флорентин
77
Писарский
11
Мансилья
11
Мансилья
77
Писарский
22
Жоаозиньо
40
Юрганов
40
Юрганов
22
Жоаозиньо
Шипунов
5
Кравцов
5
Кравцов
Шипунов
9
Сарвели
20
Шипунов
20
Шипунов
9
Сарвели
15
Цаллагов
6
Батырев
6
Батырев
15
Цаллагов
77
Мелкадзе
19
Джорджевич
19
Джорджевич
77
Мелкадзе
Остались в запасе
Оренбург
Сочи
1
Евгений Гошев
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
18
Николай Титков
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
9
Степан Оганесян
ПВ
7
Батраз Гурциев
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
12
Николай Заболотный
ВР
16
Денис Адамов
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
23
Кирилл Ушатов
АП
7
Даниил Мартовой
ЛВ
Главный тренер
Александр Точилин
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
18
Николай Титков
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
9
Степан Оганесян
ПВ
7
Батраз Гурциев
ПВ
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
16
Денис Адамов
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
23
Кирилл Ушатов
АП
7
Даниил Мартовой
ЛВ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча Оренбург - Сочи
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Александр Кудрявцев
Арам Петросян
Дополнительные помощники:
VAR – Алексей Амелин; AVAR – Николай Еремин
Резервный судья:
Владимир Сельдяков
Инспектор:
Фейзудин Эрзиманов
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
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