Глава российских судей Каманцев объяснил, почему они не дают интервью после матчей

Руководитель судейского комитета РФС Павел Каманцев дал понять, что в ближайшее время арбитры не будут общаться с прессой после матчей.

— Ответы судей в смешанной зоне будут как у игроков на флеш-интервью: «матч был сложный», «мы очень старались», «ЭСК примет решение»… Мы обсуждали это с арбитрами на сборах. Им это некомфортно и заставить их общаться качественно — задача сложновыполнимая. Потому что люди на нервах.

— Но игроки и тренеры тоже «на нервах».

— И все же не все могут дать качественный комментарий. А те, кто обладает высоким интеллектом, «съедут» на общие фразы, за которые их потом никто не накажет. Игрок может высказаться ярко и к нему претензий не будет, а про судью будут вспоминать, что это честь мундира, мантия… Любое острое высказывание арбитру прилетит в негатив.

— То есть судьи готовы терпеть, например, высказывания в свой адрес от игроков, тренеров и руководства клубов?

— Арбитр попадает в РПЛ, когда уже работает семь-десять лет. И по сравнению с детскими турнирами, в РПЛ не так уж много и терпеть им надо. К тому же контрольно-дисциплинарный комитет четко работает на защиту арбитров. Судья не представляет себя индивидуально, а представляет РФС. Поэтому мы должны судью защищать, а не он себя. Это неправильная позиция, что судьи должны что-то кому-то объяснять.