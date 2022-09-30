Кински: «Некоторые легионеры могут остаться в РПЛ из-за симпатии к России»

Бывший вратарь «Сатурна» Антонин Кински объяснил, почему легионеры остаются в РПЛ.
— Что будет происходить с легионерами, которые остались в российских клубах? Начнется их исход в связи с частичной мобилизацией?
— Не все уедут. Мне кажется, что если бы кто-то решил уезжать, он бы сделал это уже летом, перед началом сезона. Полагаю, многие останутся, если кто-то и уедет, то единицы.
— Те, кто остается — они это делают из-за больших зарплат?
— Кто-то — может быть, из-за денег. Но в целом не сказал бы. В некоторых странах к происходящему относятся с понимаем, и какие-то футболисты могут остаться из-за симпатии к России.
- Кински играл в России с 2004 по 2010 год.
- Россия сейчас отстранена от еврокубков.
- В течение 1-го полугодия ряд легионеров покинули РПЛ.
Источник: «РБ Спорт»