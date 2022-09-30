Сарвели рассказал о последней встрече с Лариным перед его тюремным сроком

Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели раскрыл обстоятельства последней встречи с бывшим директором «Чертаново» Николаем Лариным. Его на этой неделе посадили в тюрьму на три года.

«Встречались с Лариным в Сочи после игры «Крыльев» в Ростове. Мы классно провели время. Понимали, что скоро суд. Просто хорошо провели время, много общались. Эти воспоминания буду помнить и хранить», – сказал Сарвели