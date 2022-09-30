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    Сарвели рассказал о последней встрече с Лариным перед его тюремным сроком

    Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели раскрыл обстоятельства последней встречи с бывшим директором «Чертаново» Николаем Лариным. Его на этой неделе посадили в тюрьму на три года.

    «Встречались с Лариным в Сочи после игры «Крыльев» в Ростове. Мы классно провели время. Понимали, что скоро суд. Просто хорошо провели время, много общались. Эти воспоминания буду помнить и хранить», – сказал Сарвели

    • Ларин будет отбывать наказание в колонии общего режима.
    • Он работал в «Чертаново» с 2008 по 2021 год.
    • По версии следствия, Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.

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    Источник: «Чемпионат»

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