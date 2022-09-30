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    Чили оспорит в CAS решение ФИФА не исключать Эквадор из числа участников ЧМ-2022

    Федерация футбола Чили подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

    Чилийцы оспорили решение ФИФА не исключать Эквадор из числа участников ЧМ-2022.

    В Чили добиваются дисквалификации эквадорской команды из-за участия в матчах отбора чемпионата мира Байрона Кастильо, которого обвиняют в использовании фальшивых документов.

    Окончательное решение должно быть вынесено не позднее 10 ноября.

    • ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря.
    • Соперники Эквадора по группе – Катар, Нидерланды и Сенегал.

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    Источник: сайт Спортивного арбитражного суда

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