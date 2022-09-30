Чили оспорит в CAS решение ФИФА не исключать Эквадор из числа участников ЧМ-2022

Федерация футбола Чили подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Чилийцы оспорили решение ФИФА не исключать Эквадор из числа участников ЧМ-2022.

В Чили добиваются дисквалификации эквадорской команды из-за участия в матчах отбора чемпионата мира Байрона Кастильо, которого обвиняют в использовании фальшивых документов.

Окончательное решение должно быть вынесено не позднее 10 ноября.