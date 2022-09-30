Чили оспорит в CAS решение ФИФА не исключать Эквадор из числа участников ЧМ-2022

Федерация футбола Чили подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Чилийцы оспорили решение ФИФА не исключать Эквадор из числа участников ЧМ-2022.
В Чили добиваются дисквалификации эквадорской команды из-за участия в матчах отбора чемпионата мира Байрона Кастильо, которого обвиняют в использовании фальшивых документов.
Окончательное решение должно быть вынесено не позднее 10 ноября.
- ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря.
- Соперники Эквадора по группе – Катар, Нидерланды и Сенегал.
Источник: сайт Спортивного арбитражного суда