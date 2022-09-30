Мбаппе летом поддержал продажу Неймара из-за его проблем с дисциплиной. Это усугубило их конфликт

Стало известно, почему во время межсезонья отношения между форвардами «ПСЖ» Килианом Мбаппе и Неймаром резко ухудшились.

Француза давно раздражала недисциплинированность партнера по команде. Когда он продлил контракт с клубом до 2025 года и получил больше влияния, то выступил за продажу бразильца.

Неймар, в свою очередь, недоволен привилегиями Мбаппе. Он считает, что новый статус сделал 23-летнего футболиста высокомерным.

Новая фаза конфликта наступила в августе, когда нападающие начали спорить о статусе основного пенальтиста.