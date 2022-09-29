Оргкомитет ЧМ-2022 опубликовал правила поведения в Катаре

Чё, получается, можно флагом ЛГБТ махать и тебе за это ничего не будет? Эх, катарцы, не ожидал от них, что они прогнуться под западные тренды.
Организационный комитет чемпионата мира в Катаре сообщил, какие правила будут действовать в стране во время турнира.
Этому посвящен 16-страничный документ, опубликованный сегодня.
В правилах поведения указано, что:
- катарских женщин нельзя трогать и обнимать;
- не рекомендуется жать руки местным жителям – это не принято;
- не рекомендуется пристально смотреть на катарцев – это считается грубым и неуместным;
- не рекомендуется сидеть, положив ногу на ногу, – это считается оскорблением;
- флирт считается неуместным;
- нельзя громко включать музыку во время призывов к молитве, которые происходят пять раз в день;
- не обязательно, но желательно, чтобы женщины носили чадру (покрывало, закрывающее фигуру женщины с головы до ног) – это считается хорошим тоном и проявлением уважения к местной культуре;
- одеваться нужно скромно, закрывая при этом плечи и колени;
- женщины должны носить длинные брюки или юбки и верхнюю одежду, закрывающую грудь и шею. Для девушек категорически запрещены футболки / рубашки без рукавов, короткие платья или юбки, короткие топики;
- мужчинам разрешено носить шорты, закрывающие колени. Рекомендуется не носить узкие джинсы / брюки, спортивные шорты.
- нельзя ходить с обнаженным торсом;
- неуместными считаются украшения, за исключением часов или обручального кольца;
- все предметы, относящиеся к религии, отличной от ислама, нужно убрать под одежду;
- строго запрещено ввозить в страну алкоголь, наркотики, продукты из свинины, а также все, что связано с порнографией;
- запрещено находиться в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения;
- запрещено фотографировать любые официальные здания, промышленные или военные объекты.
ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря. Составы всех групп чемпионата мира можно посмотреть по ссылке.