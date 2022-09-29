Оргкомитет ЧМ-2022 опубликовал правила поведения в Катаре

Организационный комитет чемпионата мира в Катаре сообщил, какие правила будут действовать в стране во время турнира.

Этому посвящен 16-страничный документ, опубликованный сегодня.

В правилах поведения указано, что:

катарских женщин нельзя трогать и обнимать;

не рекомендуется жать руки местным жителям – это не принято;

не рекомендуется пристально смотреть на катарцев – это считается грубым и неуместным;

не рекомендуется сидеть, положив ногу на ногу, – это считается оскорблением;

флирт считается неуместным;

нельзя громко включать музыку во время призывов к молитве, которые происходят пять раз в день;

не обязательно, но желательно, чтобы женщины носили чадру (покрывало, закрывающее фигуру женщины с головы до ног) – это считается хорошим тоном и проявлением уважения к местной культуре;

одеваться нужно скромно, закрывая при этом плечи и колени;

женщины должны носить длинные брюки или юбки и верхнюю одежду, закрывающую грудь и шею. Для девушек категорически запрещены футболки / рубашки без рукавов, короткие платья или юбки, короткие топики;

мужчинам разрешено носить шорты, закрывающие колени. Рекомендуется не носить узкие джинсы / брюки, спортивные шорты.

нельзя ходить с обнаженным торсом;

неуместными считаются украшения, за исключением часов или обручального кольца;

все предметы, относящиеся к религии, отличной от ислама, нужно убрать под одежду;

строго запрещено ввозить в страну алкоголь, наркотики, продукты из свинины, а также все, что связано с порнографией;

запрещено находиться в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения;

запрещено фотографировать любые официальные здания, промышленные или военные объекты.

ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря. Составы всех групп чемпионата мира можно посмотреть по ссылке.