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    Оргкомитет ЧМ-2022 опубликовал правила поведения в Катаре

    Организационный комитет чемпионата мира в Катаре сообщил, какие правила будут действовать в стране во время турнира.

    Этому посвящен 16-страничный документ, опубликованный сегодня.

    В правилах поведения указано, что:

    • катарских женщин нельзя трогать и обнимать;
    • не рекомендуется жать руки местным жителям – это не принято;
    • не рекомендуется пристально смотреть на катарцев – это считается грубым и неуместным;
    • не рекомендуется сидеть, положив ногу на ногу, – это считается оскорблением;
    • флирт считается неуместным;
    • нельзя громко включать музыку во время призывов к молитве, которые происходят пять раз в день;
    • не обязательно, но желательно, чтобы женщины носили чадру (покрывало, закрывающее фигуру женщины с головы до ног) – это считается хорошим тоном и проявлением уважения к местной культуре;
    • одеваться нужно скромно, закрывая при этом плечи и колени;
    • женщины должны носить длинные брюки или юбки и верхнюю одежду, закрывающую грудь и шею. Для девушек категорически запрещены футболки / рубашки без рукавов, короткие платья или юбки, короткие топики;
    • мужчинам разрешено носить шорты, закрывающие колени. Рекомендуется не носить узкие джинсы / брюки, спортивные шорты.
    • нельзя ходить с обнаженным торсом;
    • неуместными считаются украшения, за исключением часов или обручального кольца;
    • все предметы, относящиеся к религии, отличной от ислама, нужно убрать под одежду;
    • строго запрещено ввозить в страну алкоголь, наркотики, продукты из свинины, а также все, что связано с порнографией;
    • запрещено находиться в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения;
    • запрещено фотографировать любые официальные здания, промышленные или военные объекты.

    ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря. Составы всех групп чемпионата мира можно посмотреть по ссылке.

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    Источник: RMC Sport

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11957

      BRO_football 1 час назад

      Чё, получается, можно флагом ЛГБТ махать и тебе за это ничего не будет? Эх, катарцы, не ожидал от них, что они прогнуться под западные тренды.

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      Рейтинг: +2812

      Play 1 час назад

      Катар боролся за ЧМ, что бы представить себя миру современным государством и интегрироваться в мировое сообщество. Могли бы ради такого сделать исключение из правил, хотя бы на месяц. А таким образом, только оттолкнут от себя людей, явно будут провокации, многие будут назло нарушать эти правила на самом виду, чтобы подразнить местных, будут конфликты, стычки, беспорядки. Кому это надо на празднике футбола. Правильно многие скептически относятся к такому выбору места проведения, абсолютно нефутбольная страна, явно прибегшая к тёмным делишкам при выборе хозяина ЧМ, чтобы посверкать бриллиантами перед остальным миром.

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      Рейтинг: +18

      Evgen0088 1 час назад

      ЧМ это праздник , а не все вот это , не ту страну выбрали

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      Рейтинг: +198

      Таврида 1 час назад

      "мужчинам разрешено носить шорты, закрывающие колени". Встряли футболлеры, будут паковать целыми командами прямо на поле, только вратари останутся. Вот это будет честный футбол, один на один, бггг

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