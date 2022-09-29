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    Ташуев прокомментировал победу «Ахмата» над «Ростовом»

    Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев подвел итоги кубкового матча с «Ростовом».

    • Грозненцы выиграли со счетом 3:1.
    • Команда добыла волевую победу, уступая до 73-й минуты.
    • Для ростовчан это 1-е поражение в сезоне.

    «Перед матчем сказал, что ребята должны играть эмоционально, с азартом каждый матч. В том числе сегодняшний.

    Мы определили, что не играем на Кубок, мы играем для болельщиков. Главная задача была получить удовольствие.

    Команда в хорошем состоянии, хорошо подготовлена, в том числе в плане ментальности.

    Порадовало, что после пропущенного гола команда правильно отреагировала. Будто ничего не случилось.

    Надо играть в свой футбол, мы реализовали моменты, хорошие голы и комбинации. Ошибочки есть, но они бывают в каждом матче.

    У нас был максимальный эксперимент (во время подготовки к матчу), все делали быстро-быстро. У нас хватало экспериментов.

    Я не сторонник выделять футболистов, есть команда. Все сделали свою работу, все молодцы», – сказал Ташуев.

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    Источник: «Р-Спорт»

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