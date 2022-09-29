Карпин – об 1:3 с «Ахматом»: «У «Ростова» играли два-три основных игрока. Эксперимент не удался»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Ахмата» (1:3) в Кубке России.
– Валерий Георгиевич, ваш комментарий по матчу.
– Что касается игры как таковой: много не получалось, много получалось. Поэтому в принципе понятно, все недовольны результатом.
– Всe-таки не удался экспериментальный состав в Грозном? «Ахмат» тоже не основным составом играл.
– Не знаю, кто из основных людей играл в Грозном. У нас два-три человека играли, а в Грозном все играли.
– Всe же эксперимент не удался?
– Ну, если проиграли, значит, не удался.
- «Ростов» впервые проиграл в этом сезоне.
- Команда Карпина идет на 2-м месте в РПЛ.
Источник: сайт «Ростова»