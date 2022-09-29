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    Карпин – об 1:3 с «Ахматом»: «У «Ростова» играли два-три основных игрока. Эксперимент не удался»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Ахмата» (1:3) в Кубке России.

    – Валерий Георгиевич, ваш комментарий по матчу.

    – Что касается игры как таковой: много не получалось, много получалось. Поэтому в принципе понятно, все недовольны результатом.

    – Всe-таки не удался экспериментальный состав в Грозном? «Ахмат» тоже не основным составом играл.

    – Не знаю, кто из основных людей играл в Грозном. У нас два-три человека играли, а в Грозном все играли.

    – Всe же эксперимент не удался?

    – Ну, если проиграли, значит, не удался.

    • «Ростов» впервые проиграл в этом сезоне.
    • Команда Карпина идет на 2-м месте в РПЛ.

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    Источник: сайт «Ростова»

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