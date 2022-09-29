Тарханов назвал условие, при котором «Спартак» победит «Зенит»

Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча «Спартак» – «Зенит» в Кубке России.
«Соболев все сентябрьские матчи провел на хорошем уровне. Он — ключевой футболист «Спартака», плюс забил в четырех встречах подряд. Когда футболиста признают лучшим, он хочет доказать всем, что это так.
Выиграет ли сегодня «Спартак» у «Зенита»? Красно-белые могут оказать сопротивление питерцам. Если им повезет, то они выиграют», — сказал Тарханов.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Матч начнется в 20:30 мск.
- В активе «Спартака» 2 победы в 2 турах Кубка.
- «Зенит» набрал 3 очка, обыграв «Факел» (2:0) и уступив «Крыльям Советов» (0:2).
Источник: «РБ Спорт»