Тарханов назвал условие, при котором «Спартак» победит «Зенит»

Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча «Спартак» – «Зенит» в Кубке России.

«Соболев все сентябрьские матчи провел на хорошем уровне. Он — ключевой футболист «Спартака», плюс забил в четырех встречах подряд. Когда футболиста признают лучшим, он хочет доказать всем, что это так.

Выиграет ли сегодня «Спартак» у «Зенита»? Красно-белые могут оказать сопротивление питерцам. Если им повезет, то они выиграют», — сказал Тарханов.