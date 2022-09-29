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    Тарханов назвал условие, при котором «Спартак» победит «Зенит»

    Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча «Спартак» – «Зенит» в Кубке России.

    «Соболев все сентябрьские матчи провел на хорошем уровне. Он — ключевой футболист «Спартака», плюс забил в четырех встречах подряд. Когда футболиста признают лучшим, он хочет доказать всем, что это так.

    Выиграет ли сегодня «Спартак» у «Зенита»? Красно-белые могут оказать сопротивление питерцам. Если им повезет, то они выиграют», — сказал Тарханов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +433

      Лицом_на_клаве 1 час назад

      Если Зенит забудет выйти, то Спартаку повезёт. Гыгыгы

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      Рейтинг: +10637

      alp 2 часа назад

      у спартака должна быть запредельная мотивация и жажда реванша... штош, посмотрим...

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      Рейтинг: +11534

      Алексей З 2 часа назад

      Давайте объективно, разве Умяров и Денисов могут соперничать с Барриосом и Венделом ( ведущими игру команды) ?
      Надо что-то придумать , как нейтрализовать эту пару, только тогда сможем что-то противопоставить.

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      Рейтинг: +11534

      Алексей З 2 часа назад

      Александр Фёдорович , а если водочки и поляну для латинос ?
      Девочек опять же подтянем...
      Надо подстроиться под них , терпеть и тогда может быть сломаем традицию.

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      Рейтинг: +727

      Красногвардейчик 2 часа назад

      Если Питер ни одного бразила не поставит....есть шанс

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      Рейтинг: +2025

      upiter622 > Красногвардейчик 19 минут назад

      А еще лучше вообще не выходить на матч!)))

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