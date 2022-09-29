Ротенберг – о матче с ЦСКА: «Судья десять раз посмотрел, как Сарвели скосили. Видно же, что пенальти!»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2) в матче 3-го тура группового этапа Кубка России.

– Как вам матч с ЦСКА?

– Матч хороший. Мне понравилось, как ребята играли. Но считаю, что нам не назначили пенальти – Сарвели закрывал мяч ногой, и ему сбоку по ней ударили. В дзюдо это называется подсечкой. Поэтому игра могла сложиться по-другому. А так...

Хорошо играли и те и другие – немного сумбурно. Хорошо выглядели молодые футболисты. Ушатов, например. Позитивные моменты есть. Но есть и над чем работать.

– На ваш взгляд, ошибки судей – это результат нехватки квалификации или ангажированность?

– Не думаю. Не знаю... Там же видно было! Десять раз он посмотрел, как Сарвели скосили. Может, есть правила специальные... Это уже вопрос судейства. Пусть они разбираются, смотрят.