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    Ротенберг – о матче с ЦСКА: «Судья десять раз посмотрел, как Сарвели скосили. Видно же, что пенальти!»

    Президент «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2) в матче 3-го тура группового этапа Кубка России.

    – Как вам матч с ЦСКА?

    – Матч хороший. Мне понравилось, как ребята играли. Но считаю, что нам не назначили пенальти – Сарвели закрывал мяч ногой, и ему сбоку по ней ударили. В дзюдо это называется подсечкой. Поэтому игра могла сложиться по-другому. А так...

    Хорошо играли и те и другие – немного сумбурно. Хорошо выглядели молодые футболисты. Ушатов, например. Позитивные моменты есть. Но есть и над чем работать.

    – На ваш взгляд, ошибки судей – это результат нехватки квалификации или ангажированность?

    – Не думаю. Не знаю... Там же видно было! Десять раз он посмотрел, как Сарвели скосили. Может, есть правила специальные... Это уже вопрос судейства. Пусть они разбираются, смотрят.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:27
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +297

      Аден 6 минут назад

      избаловали БОМ ЖИ судеек, тепереча пожинаются плоды.

      0
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      Рейтинг: +486

      KPCC-SPB 1 час назад

      видно же судьи в этом сезоне коней тянут, тока им это не поможет, мой Великий Зенит лошадок отфакает и по итогу возьмет золото

      1
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      Рейтинг: +763

      Suvorov51 > KPCC-SPB 1 час назад

      помойка не может быть великой пока не поиграет вовторой лиге, потом в первой, а затем если выйдет в вышку, как это все прошло Торпедо Москва

      0
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      ...
      Рейтинг: +195

      Таврида > KPCC-SPB 1 час назад

      Трубу взорвали, скоро Зенит опять будет в пердиве побираться.

      2
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      Рейтинг: +73

      odessakmv 1 час назад

      а мне видно было как Сарвели подставлялся, умышленно и не очень умело.

      4
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      Рейтинг: +1438

      Artemka444 1 час назад

      Включите коментарии во всех новостях, либо не публикуйте!!!!

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