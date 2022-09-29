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    «Видимо, какие-то новые правила». Сарвели – об отмененном пенальти в матче с ЦСКА

    Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели считает, что судья ошибся, не назначив пенальти в ворота ЦСКА в матче третьего тура Кубка России.

    • Инцидент произошел на 68-й минуте.
    • Сарвели упал в штрафной площади соперника после столкновения с Виллианом Рошей.
    • Арбитр Алексей Сухой сначала назначил 11-метровый, но после просмотра VAR отменил его.
    • Через несколько минут Федор Чалов сделал счет 2:1 в пользу ЦСКА.

    – Расскажи, почему не получилось довести матч до ничьей и пенальти?

    – Забить второй гол и не пропустить.

    – Пенальти, который не назначили?

    – Видимо, какие-то новые правила. Как по мне – это пенальти.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11519

      Алексей З 22 минуты назад

      Клоун , так ты в мяч играл или тупо подставлялся ?
      Вас судьи настолько "избаловали", что только и ищите мало-мальский контакт, чтобы рухнуть и закричать : "убили" !

      2
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      Рейтинг: +136

      Эном айс 1 час назад

      Да сам и исполнил.. Выпрыгнул "как чёрт из табакерки", куда ж коню деваться было?

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