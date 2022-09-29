«Видимо, какие-то новые правила». Сарвели – об отмененном пенальти в матче с ЦСКА

Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели считает, что судья ошибся, не назначив пенальти в ворота ЦСКА в матче третьего тура Кубка России.
- Инцидент произошел на 68-й минуте.
- Сарвели упал в штрафной площади соперника после столкновения с Виллианом Рошей.
- Арбитр Алексей Сухой сначала назначил 11-метровый, но после просмотра VAR отменил его.
- Через несколько минут Федор Чалов сделал счет 2:1 в пользу ЦСКА.
– Расскажи, почему не получилось довести матч до ничьей и пенальти?
– Забить второй гол и не пропустить.
– Пенальти, который не назначили?
– Видимо, какие-то новые правила. Как по мне – это пенальти.
Источник: Sport24