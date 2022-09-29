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  • «Видимо, какие-то новые правила». Сарвели – об отмененном пенальти в матче с ЦСКА

«Видимо, какие-то новые правила». Сарвели – об отмененном пенальти в матче с ЦСКА

29 сентября 2022, 07:34
6

Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели считает, что судья ошибся, не назначив пенальти в ворота ЦСКА в матче третьего тура Кубка России.

  • Инцидент произошел на 68-й минуте.
  • Сарвели упал в штрафной площади соперника после столкновения с Виллианом Рошей.
  • Арбитр Алексей Сухой сначала назначил 11-метровый, но после просмотра VAR отменил его.
  • Через несколько минут Федор Чалов сделал счет 2:1 в пользу ЦСКА.

– Расскажи, почему не получилось довести матч до ничьей и пенальти?

– Забить второй гол и не пропустить.

– Пенальти, который не назначили?

– Видимо, какие-то новые правила. Как по мне – это пенальти.

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Источник: Sport24
Россия. Кубок Сочи ЦСКА Сарвели Владислав
Комментарии (6)
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Эном айс
1664429708
Да сам и исполнил.. Выпрыгнул "как чёрт из табакерки", куда ж коню деваться было?
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ALEX ML
1664435184
Играть учись засранец
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Xiko
1664440911
Сам же жопой в колено уперся и упал)))
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Xiko
1664441762
Так и мог нанести травму другому игроку. Коленом в колено, причем прямолинейно шел на это. Странно, что желтую не получил вообще.
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Таврида
1664442328
Сарвели влетел СВЕРХУ в ногу Роши, пролетев на полметра мимо мяча и требует пенальти??? Провокатор и симулянт.
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gor77
1664443445
Блин, "дельфины имени Соболева"!)))) "У одних оба полушария защищены черепом, у других – штанами." М. М. Жванецкий
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