«Мы еще раз поговорили с тренером». Ахметов – о дефиците игровой практики в «Краснодаре»

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов прокомментировал свое положение в команде.

Летом футболист перешел из ЦСКА на правах свободного агента.

В этом сезоне он поучаствовал в 11 матчах, проведя суммарно 295 минут.

В активе хавбека 2 гола и 1 ассист.

«Конечно, мы общаемся [с главным тренером Александром Сторожуком]. Чтобы не было недопонимания, мы еще раз поговорили.

Никаких проблем нет. Все в рабочем режиме. Я думаю, тренеру даже приятно, когда у него амбициозные футболисты, которые хотят играть.

Это должно идти только в плюс», – сказал Ахметов.