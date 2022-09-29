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    «Мы еще раз поговорили с тренером». Ахметов – о дефиците игровой практики в «Краснодаре»

    Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов прокомментировал свое положение в команде.

    • Летом футболист перешел из ЦСКА на правах свободного агента.
    • В этом сезоне он поучаствовал в 11 матчах, проведя суммарно 295 минут.
    • В активе хавбека 2 гола и 1 ассист.

    «Конечно, мы общаемся [с главным тренером Александром Сторожуком]. Чтобы не было недопонимания, мы еще раз поговорили.

    Никаких проблем нет. Все в рабочем режиме. Я думаю, тренеру даже приятно, когда у него амбициозные футболисты, которые хотят играть.

    Это должно идти только в плюс», – сказал Ахметов.

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    Источник: Metaratings

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