Депутат Валуев: «Бронь для спортсменов от частичной мобилизации? Мы все равны перед Родиной»

Николай Валуев, депутат Госдумы РФ, прокомментировал вопрос частичной мобилизации относительно профессиональных спортсменов.
«Должны ли спортсмены сборной России получать бронь от мобилизации? Хватит мусолить эту тему. Мы все одинаковы перед долгом Родине», – сказал Валуев.
- Президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию.
- Повестки уже получили несколько бывших российских футболистов (например, Динияр Билялетдинов).
- То же самое касается других видов спорта.
Источник: «РБ Спорт»