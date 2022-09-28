Депутат Валуев: «Бронь для спортсменов от частичной мобилизации? Мы все равны перед Родиной»

Николай Валуев, депутат Госдумы РФ, прокомментировал вопрос частичной мобилизации относительно профессиональных спортсменов.

«Должны ли спортсмены сборной России получать бронь от мобилизации? Хватит мусолить эту тему. Мы все одинаковы перед долгом Родине», – сказал Валуев.