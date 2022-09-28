«В России если кому-то нужно, то ты будешь наказан». Сарвели прокомментировал приговор Ларину

Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели оценил приговор бывшему директору «Чертаново» Николаю Ларину. Он проведет три года в тюрьме.

«Огромная потеря для футбола и лично для меня. Такой приговор – это страшно. Я с Николаем Юрьевичем, буду его всегда поддерживать. Это очень серьeзный человек для меня, и он очень сильно повлиял на мою жизнь. Я сожалею, что такое произошло.

Первая реакция – шок? Да, шок. Три года за то, что я сейчас играю, а он будет сидеть. У нас в стране если кому-то нужно, то ты будешь наказан. Виноват ты или нет – уже никто не будет разбираться. Обсуждали ли это с другими игроками? Мы все следили и переживали за него», – сказал Сарвели.