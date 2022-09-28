Стали известны подробности визита Черевченко в военкомат

Бывший главный тренер «Локомотива» и других команд Игорь Черевченко по повестке посетил военкомат.

«48-летний Черевченко сходил в военкомат, где поняли, что он не проходит под призывные категории для частичной мобилизации. Игорь Геннадьевич вернулся в лоно семьи», – сообщил источник.