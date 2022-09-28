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    В Госдуме не исключили, что российским футболистам могут вручить повестки

    Депутат Госдумы Светлана Журова предположила, что российский футболисты могут быть призваны в армию.

    – Насколько реальна бронь от мобилизации для футболистов? И должна ли у них быть бронь?

    – Мне сложно сказать, надо смотреть, что у них с военными билетами. У каждого, наверное, своя история.

    – Не исключаете, что кто-то из футболистов может быть призван?

    – Предполагаю, что да. Кто-то и служил, возможно. Всякие разные истории есть.

    – Должен ли статус футболиста сборной давать преимущество в вопросе брони? Можно ли призывать сборников?

    – Может быть, сборная – это немножко другое, действительно. Если они только добровольцами сами не захотят идти. Тут тоже момент такой – при добровольном желании нельзя остановить человека.

    В то же время мы помним и знаменитые матчи футбольные, когда ребята футболисты играли и таким образом дух поддерживали. Мы помним все блокадные матчи. Тут всякие есть нюансы.

    – Но для сборников бронь должна быть?

    – Думаю, да, конечно. К международным соревнованиям нужно тоже сохранить какой-то состав спортсменов, которые будут представлять страну, когда все это закончится.

    – На ваш взгляд, может ли быть остановлен чемпионат России по футболу?

    – В зависимости от того, какая будет ситуация после признания областей территорией Российской Федерации. Я не могу прогнозировать, какие события будут дальше.

    • На прошлой неделе президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию.
    • Повестки уже получили несколько бывших российских футболистов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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