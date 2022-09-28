В Госдуме не исключили, что российским футболистам могут вручить повестки

Депутат Госдумы Светлана Журова предположила, что российские футболисты могут быть призваны в армию.

– Насколько реальна бронь от мобилизации для футболистов? И должна ли у них быть бронь?

– Мне сложно сказать, надо смотреть, что у них с военными билетами. У каждого, наверное, своя история.

– Не исключаете, что кто-то из футболистов может быть призван?

– Предполагаю, что да. Кто-то и служил, возможно. Всякие разные истории есть.

– Должен ли статус футболиста сборной давать преимущество в вопросе брони? Можно ли призывать сборников?

– Может быть, сборная – это немножко другое, действительно. Если они только добровольцами сами не захотят идти. Тут тоже момент такой – при добровольном желании нельзя остановить человека.

В то же время мы помним и знаменитые матчи футбольные, когда ребята футболисты играли и таким образом дух поддерживали. Мы помним все блокадные матчи. Тут всякие есть нюансы.

– Но для сборников бронь должна быть?

– Думаю, да, конечно. К международным соревнованиям нужно тоже сохранить какой-то состав спортсменов, которые будут представлять страну, когда все это закончится.

– На ваш взгляд, может ли быть остановлен чемпионат России по футболу?

– В зависимости от того, какая будет ситуация после признания областей территорией Российской Федерации. Я не могу прогнозировать, какие события будут дальше.