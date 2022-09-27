Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Камил Гаджиев: «Не сомневаюсь, что Мостовой сможет возглавить топ-клуб РПЛ»

    Президент медийной команды Fight Nights Камил Гаджиев высказался о главном тренере клуба Александре Мостовом.

    «Даже не сомневаюсь, что в будущем Мостовой сможет возглавить топ-клуб РПЛ. Другой вопрос, нужно ли ему это. Саша столько сделал в футболе, что уже давно находится в постоянной зоне комфорта. А когда человек возглавляет клуб РПЛ, на него тут же оказывается сильнейшее давление со стороны болельщиков.

    Обычно все шишки сыпятся на тренера, даже если команда проигрывает по объективным причинам, не зависящим от него. Такому заслуженному человеку, наверное, будет тяжело пропускать мимо ушей всю критику.

    Что касается нашей команды, то мы сверхъестественных целей на турнир не ставим. Наша главная задача – доказать, что борцы умеют играть в футбол», – сказал Гаджиев.

    Новости по теме
    Глава команды бойцов Гаджиев: «Мостовой для ребят – ходячая легенда. Он добавляет яиц» 7
    Мостовой: «Неприемлемо, что Карпин тренирует сборную России и «Ростов». Сейчас любой может руководить сборной» 7
    Мостовой – об Эшуорте: «Спартак» делает все, чтобы за клуб болело меньше людей» 7
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:58
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15663

      NewLife 2 часа назад

      Ну кому интересно мнение этого ноунейма, публикуемое желтой помойкой. Бомбардир, у вас кроме РБ Спорт других корреспондентов нет ?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11