Камил Гаджиев: «Не сомневаюсь, что Мостовой сможет возглавить топ-клуб РПЛ»

Президент медийной команды Fight Nights Камил Гаджиев высказался о главном тренере клуба Александре Мостовом.

«Даже не сомневаюсь, что в будущем Мостовой сможет возглавить топ-клуб РПЛ. Другой вопрос, нужно ли ему это. Саша столько сделал в футболе, что уже давно находится в постоянной зоне комфорта. А когда человек возглавляет клуб РПЛ, на него тут же оказывается сильнейшее давление со стороны болельщиков.

Обычно все шишки сыпятся на тренера, даже если команда проигрывает по объективным причинам, не зависящим от него. Такому заслуженному человеку, наверное, будет тяжело пропускать мимо ушей всю критику.

Что касается нашей команды, то мы сверхъестественных целей на турнир не ставим. Наша главная задача – доказать, что борцы умеют играть в футбол», – сказал Гаджиев.