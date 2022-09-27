Юран заявил о желании возглавить сборную России

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что готов возглавить сборную России.

— Как развивается ваша тренерская карьера? Что будете делать дальше?

— Все будет хорошо

— У вас есть в планах тренировать сборную России?

— Предложат — обязательно рассмотрю. Я готов рассматривать, почему нет? Сейчас самое время плодотворно работать со сборной России: есть много талантливой молодежи, надо проводить много товарищеских матчей. Не надо посыпать голову пеплом, что нет чемпионата мира или Европы. Все равно мы вернемся в Европу!

Сейчас есть возможность заняться своей сборной, вплотную поработать с молодежью. Ну и что, что мы не едем на ЧМ и Евро? Это слабость — рассказывать, что нет мотивации. У кого нет мотивации — можно заканчивать с футболом.

Это все временно, нам нужно играть товарищеские матчи, а не рассказывать, сколько часов вы потратили на перелеты. Если кто-то с этим сталкивается, вам не надо заниматься работой в сборной. Нужно работать!