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    Юран заявил о желании возглавить сборную России

    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что готов возглавить сборную России.

    — Как развивается ваша тренерская карьера? Что будете делать дальше?

    — Все будет хорошо

    — У вас есть в планах тренировать сборную России?

    — Предложат — обязательно рассмотрю. Я готов рассматривать, почему нет? Сейчас самое время плодотворно работать со сборной России: есть много талантливой молодежи, надо проводить много товарищеских матчей. Не надо посыпать голову пеплом, что нет чемпионата мира или Европы. Все равно мы вернемся в Европу!

    Сейчас есть возможность заняться своей сборной, вплотную поработать с молодежью. Ну и что, что мы не едем на ЧМ и Евро? Это слабость — рассказывать, что нет мотивации. У кого нет мотивации — можно заканчивать с футболом.

    Это все временно, нам нужно играть товарищеские матчи, а не рассказывать, сколько часов вы потратили на перелеты. Если кто-то с этим сталкивается, вам не надо заниматься работой в сборной. Нужно работать!

    • Сборную России тренирует Валерий Карпин.
    • Он совмещает работу в сборной и «Ростове».
    • Его контракт с национальной командой истекает в декабре.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 20:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +15659

      NewLife 4 минуты назад

      Удивлен, что эта желтуха РБ Спорт не спросила о сборной галактики, им же клики нужны. Юран точно ответил бы, что готов.

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      Рейтинг: +17248

      Cleaner 13 минут назад

      Я - ЗА! Хуже, чем у Валеры точно не будет. Потому, как дно достигнуто. При Карпине не сборная, а цирк какой то...(

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      Рейтинг: +19035

      Persona_non_Grata > Cleaner 8 минут назад

      Думаю и ты можешь возглавить - товарники с Казахстаном и Ираном играть, квалификации и уровня игроков хватит, можно и вообще без тренера играть ))

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