Москалев обслужит игру «Зенит» – «Ростов» и другие назначения 11-го тура РПЛ

Российский футбольный союз определился с судейскими бригадами на матчи 11-го тура РПЛ.
1 октября (суббота)
«Оренбург» – «Сочи»: судья – Артeм Любимов, ассистенты судьи – Александр Кудрявцев, Арам Петросян; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Николай Ерeмин; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.
«Химки» – ЦСКА: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Алексей Лапатухин; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Юрий Чеботарeв.
«Локомотив» – «Урал»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Варанцо Петросян; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Адлан Хатуев; инспектор – Сергей Лапочкин.
2 октября (воскресенье)
«Факел» – «Торпедо»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Михаил Иванов; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Юрий Баскаков.
«Зенит» – «Ростов»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Илья Елеференко; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Николай Богач; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Ахмат» – «Динамо»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Николай Левников.
«Пари НН» – «Спартак»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Максим Ковалев; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Артeм Чистяков; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Эдуард Малый.
3 октября (понедельник)
«Крылья Советов» – «Краснодар»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Денис Березнов; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Сергей Карасeв; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Сергей Французов.