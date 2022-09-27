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  • Москалев обслужит игру «Зенит» – «Ростов» и другие назначения 11-го тура РПЛ

Москалев обслужит игру «Зенит» – «Ростов» и другие назначения 11-го тура РПЛ

27 сентября 2022, 17:13
3

Российский футбольный союз определился с судейскими бригадами на матчи 11-го тура РПЛ.

1 октября (суббота)

«Оренбург»«Сочи»: судья – Артeм Любимов, ассистенты судьи – Александр Кудрявцев, Арам Петросян; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Николай Ерeмин; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Химки» – ЦСКА: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Алексей Лапатухин; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Юрий Чеботарeв.

«Локомотив»«Урал»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Варанцо Петросян; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Адлан Хатуев; инспектор – Сергей Лапочкин.

2 октября (воскресенье)

«Факел»«Торпедо»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Михаил Иванов; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Юрий Баскаков.

«Зенит»«Ростов»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Илья Елеференко; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Николай Богач; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Ахмат»«Динамо»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Николай Левников.

«Пари НН»«Спартак»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Максим Ковалев; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Артeм Чистяков; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Эдуард Малый.

3 октября (понедельник)

«Крылья Советов»«Краснодар»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Денис Березнов; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Сергей Карасeв; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Сергей Французов.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак ЦСКА Краснодар Динамо Сочи Ростов Ахмат Химки Факел Торпедо Урал Нижний Новгород Оренбург Локомотив Крылья Советов Безбородов Владислав Сухой Алексей Иванов Cергей Левников Кирилл Москалев Владимир Кукуляк Евгений Любимов Артем Кукуян Павел
Комментарии (3)
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Чехов на Садовой
1664308007
Москаль убьёт Ростов... Это ещё тот кротяра! Увидите, Комле ногу сломают а этот свистун даже нарушение не свистнет !!! Обидно, блин...
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biber.ru
1664339399
Ключевое слово - "обслужит"
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