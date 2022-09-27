Москалев обслужит игру «Зенит» – «Ростов» и другие назначения 11-го тура РПЛ

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    1 октября (суббота)

    «Оренбург»«Сочи»: судья – Артeм Любимов, ассистенты судьи – Александр Кудрявцев, Арам Петросян; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Николай Ерeмин; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

    «Химки» – ЦСКА: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Алексей Лапатухин; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Юрий Чеботарeв.

    «Локомотив»«Урал»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Варанцо Петросян; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Адлан Хатуев; инспектор – Сергей Лапочкин.

    2 октября (воскресенье)

    «Факел»«Торпедо»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Михаил Иванов; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Юрий Баскаков.

    «Зенит»«Ростов»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Илья Елеференко; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Николай Богач; инспектор – Вячеслав Харламов.

    «Ахмат»«Динамо»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Николай Левников.

    «Пари НН»«Спартак»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Максим Ковалев; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Артeм Чистяков; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Эдуард Малый.

    3 октября (понедельник)

    «Крылья Советов»«Краснодар»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Денис Березнов; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Сергей Карасeв; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Сергей Французов.

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    Источник: сайт РФС

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