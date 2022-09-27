В Госдуме допустили приостановку РПЛ, новые назначения в «Спартаке» и другие новости дня

У «Спартака» два новых назначения – глава совета директоров и спортивный директор

«Спартак» увеличит финансирование для зимней трансферной кампании. Ожидается выделение 15-20 миллионов евро

Азмун поддержал протестующих в Иране: «Я больше не могу молчать. Позор вам за то, как легко вы убиваете людей»

В Госдуме допустили, что РПЛ может быть приостановлена из-за мобилизации в России

Карасев и Иванов не получили гонорары от УЕФА за февральские еврокубковые матчи

Карпин: «Сборная России готовится к ЧМ-2026»

Гендиректор «Севастополя»: «Клубы какой-то Медиалиги играют в Кубке России. Почему мы не играем?»

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«Локомотив» и «Крылья Советов» вошли в топ-20 самых молодых команд мира

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