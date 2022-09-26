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    Гендиректор «Севастополя»: «Клубы какой-то Медиалиги играют в Кубке России. Почему мы не играем?»

    Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый рассказал о проблемах интеграции крымских клубов в российский футбол, а также возмутился из-за неучастия команд с полуострова в Кубке страны.

    – Как закончился футбольный форум в Евпатории месяц назад, где был в том числе исполняющий обязанности президента ФНЛ Наиль Измайлов, никто больше с нами не выходил на связь.

    Нам обещали, что приедет комиссия. Мы полностью готовы к прохождению анализа, лицензирования в ФНЛ.

    – На чем тогда остановились?

    – Они должны прислать в Крым комиссию, которая устроит проверку команд по лицензированию. На сегодня ничего этого нет. Как и нет никакой информации. Прошел месяц. Мы ждем эту комиссию.

    Сейчас любительские клубы какой-то Медиалиги играют в Кубке России. Почему мы не играем?

    Говорят, в командах выступают какие-то блогеры. Какие? Там играют футболист Алексей Гасилин и молодые игроки, которые были в молодежных командах.

    • Медиалигу в Кубке России представляли «Амкал» и 2DROTS.
    • Обе команды уже вылетели из турнира, но успели выбить несколько профессиональных клубов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    26.09.2022 21:40
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