Стало известно, какую сумму выделит руководство «Спартака» на зимние трансферы

Стало известно, какую сумму «Спартак» сможет потратить в зимнее трансферное окно.
По информации Metaratings, новое руководство столичного клуба выделит 15-20 миллионов евро на трансферы в зимнее окно.
- Летом «Спартак» потратил на трансферы 9,6 миллиона евро.
- Клуб выкупил Кристофера Мартинса Перейру у «Янг Бойз» (6,4 млн), приобрел у «Крыльев Советов» Антона Зиньковского (3,2 млн), а также бесплатно подписал Бальде Кейта, Миху Мевлю и Мацея Рыбуса.
- «Спартак» идет на 5-м месте в РПЛ.
Источник: Metaratings