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    Стало известно, какую сумму выделит руководство «Спартака» на зимние трансферы

    Стало известно, какую сумму «Спартак» сможет потратить в зимнее трансферное окно.

    По информации Metaratings, новое руководство столичного клуба выделит 15-20 миллионов евро на трансферы в зимнее окно.

    • Летом «Спартак» потратил на трансферы 9,6 миллиона евро.
    • Клуб выкупил Кристофера Мартинса Перейру у «Янг Бойз» (6,4 млн), приобрел у «Крыльев Советов» Антона Зиньковского (3,2 млн), а также бесплатно подписал Бальде Кейта, Миху Мевлю и Мацея Рыбуса.
    • «Спартак» идет на 5-м месте в РПЛ.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 15:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +98213

      zigbert 1 час назад

      С одной стороны неплохо в сегодняшних условиях. Все будет зависеть от работы спортивного отдела.

      1
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      Рейтинг: +2023

      almanev 1 час назад

      Нормально, можно Мбаппе арендовать на пару недель)

      2
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