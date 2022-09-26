Лига наций. Италия обыграла Венгрию, гол Хвичи помог Грузии победить Гибралтар и другие результаты

Завершились еще шесть матчей шестого тура Лиги наций.
Италия на выезде справилась с Венгрией (2:0) и выиграла группу.
Финляндия в гостях победила Черногорию – 2:0.
Румыния дома разгромила Боснию и Герцеговину – 4:1.
Грузия на чужом поле обыграла Гибралтар – 2:1. В активе Хвичи Кварацхелии гол с пенальти.
Северная Македония минимально уступила Болгарии – 0:1.
Сан-Марино крупно проиграл Эстонии – 0:4.
Лига наций. Лига A. Группа 3
Голы: 0:1 – Распадори, 27; 0:2 – Димарко, 52.
Лига наций. Лига B. Группа 3
Черногория – Финляндия – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Антман, 47; 0:2 – Каллман, 53.
Удаление: Томашевич, 17 – нет.
Румыния – Босния и Герцеговина – 4:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Ман, 38; 2:0 – Пушкаш, 73; 2:1 – Джеко, 77; 3:1 – Рациу, 79; 4:1 – Пушкаш, 86.
Лига наций. Лига C. Группа 4
Гибралтар – Грузия – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Кварацхелия (с пенальти), 19; 0:2 – Цитаишвили, 48; 1:2 – Эннсли, 75.
Северная Македония – Болгария – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Десподов, 50.
Удаление: Тодороски, 14 – нет.
Лига наций. Лига D. Группа 2
Сан-Марино – Эстония – 0:4 (0:1)
Голы: 0:1 – Аниер, 38; 0:2 – Тенисте, 56; 0:3 – Саппинен, 66; 0:4 – Аниер, 79.