Лига наций. Италия обыграла Венгрию, гол Хвичи помог Грузии победить Гибралтар и другие результаты

Завершились еще шесть матчей шестого тура Лиги наций.

Италия на выезде справилась с Венгрией (2:0) и выиграла группу.

Финляндия в гостях победила Черногорию – 2:0.

Румыния дома разгромила Боснию и Герцеговину – 4:1.

Грузия на чужом поле обыграла Гибралтар – 2:1. В активе Хвичи Кварацхелии гол с пенальти.

Северная Македония минимально уступила Болгарии – 0:1.

Сан-Марино крупно проиграл Эстонии – 0:4.

Лига наций. Лига A. Группа 3

Венгрия – Италия – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Распадори, 27; 0:2 – Димарко, 52.

Лига наций. Лига B. Группа 3

Черногория – Финляндия – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Антман, 47; 0:2 – Каллман, 53.

Удаление: Томашевич, 17 – нет.

Румыния – Босния и Герцеговина – 4:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Ман, 38; 2:0 – Пушкаш, 73; 2:1 – Джеко, 77; 3:1 – Рациу, 79; 4:1 – Пушкаш, 86.

Лига наций. Лига C. Группа 4

Гибралтар – Грузия – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Кварацхелия (с пенальти), 19; 0:2 – Цитаишвили, 48; 1:2 – Эннсли, 75.

Северная Македония – Болгария – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Десподов, 50.

Удаление: Тодороски, 14 – нет.

Лига наций. Лига D. Группа 2

Сан-Марино – Эстония – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Аниер, 38; 0:2 – Тенисте, 56; 0:3 – Саппинен, 66; 0:4 – Аниер, 79.

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