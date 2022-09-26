«Спартак» назначил нового спортивного директора

Пол Эшуорт официально стал спортивным директором «Спартака».

Условия контракта с 52-летним англичанином пока неизвестны.

«Помимо большого профессионального опыта, важную роль в назначении Пола Эшуорта на должность сыграло отличное знание русского языка.

Приветствуем Пола Эшуорта и желаем ему успехов в работе на благо «Спартака»!» – говорится в пресс-релизе.