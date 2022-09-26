Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Спартак» назначил нового спортивного директора

    Пол Эшуорт официально стал спортивным директором «Спартака».

    Условия контракта с 52-летним англичанином пока неизвестны.

    «Помимо большого профессионального опыта, важную роль в назначении Пола Эшуорта на должность сыграло отличное знание русского языка.

    Приветствуем Пола Эшуорта и желаем ему успехов в работе на благо «Спартака»!» – говорится в пресс-релизе.

    • В 2005 году Эшуорт занимал пост спортивного директора «Ростова», а по ходу сезона был исполняющим обязанности главного тренера.
    • В июле пост спартаковского спортдира покинул Лука Каттани.
    • Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 10 туров.

    Новости по теме
    «Спартак» увеличит финансирование для зимней трансферной кампании
    Вице-президент «Лукойла» Матыцын – новый глава совета директоров «Спартака» 1
    Денисов из «Спартака» завел телеграм-канал и пошутил про Клаудиньо в первом посте 4
    Источник: сайт «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:28
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15524

      Fusballer 24 секунды назад

      Впечатляющий послужной список.

      "Важную роль в назначении Пола Эшуорта на должность сыграло отличное знание русского языка" - без комментариев

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11