«Спартак» назначил нового спортивного директора

Пол Эшуорт официально стал спортивным директором «Спартака».
Условия контракта с 52-летним англичанином пока неизвестны.
«Помимо большого профессионального опыта, важную роль в назначении Пола Эшуорта на должность сыграло отличное знание русского языка.
Приветствуем Пола Эшуорта и желаем ему успехов в работе на благо «Спартака»!» – говорится в пресс-релизе.
- В 2005 году Эшуорт занимал пост спортивного директора «Ростова», а по ходу сезона был исполняющим обязанности главного тренера.
- В июле пост спартаковского спортдира покинул Лука Каттани.
- Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 10 туров.
Источник: сайт «Спартака»