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  • Вице-президент «Лукойла» Матыцын – новый глава совета директоров «Спартака»

Вице-президент «Лукойла» Матыцын – новый глава совета директоров «Спартака»

26 сентября 2022, 12:12
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Первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын подтвердил свое назначение на пост главы совета директоров «Спартака».

«Избран новый состав совета директоров. В него вошли топ-менеджеры «Лукойла» – специалисты в финансовой, юридической сфере, в вопросах корпоративного управления Павел Жданов, Иван Масляев и Евгений Хавкин, генеральный директор клуба Евгений Мележиков и президент академии «Спартак» Сергей Родионов, а также независимые директора Олег Малышев и Юсуф Алекперов.

Нашей первоочередной задачей является создание более прозрачного коллегиального механизма принятия решений и распределения финансирования. При ее реализации мы будем опираться на управленческую модель «Лукойла», эффективность которой доказана 30-летней историей компании.

Понимая всю специфику, максимально тесно сотрудничаем с руководством клуба, анализируем информацию, как все устроено, какие есть первоочередные потребности.

Параллельно решаем вопросы по ключевым направлениям деятельности «Спартака»: спортивная часть, медицинская, коммерческая, инфраструктурная, вопросы безопасности и корпоративного управления.

Уверен, что опыт и управленческие ресурсы «Лукойла» позволят сформировать для менеджмента клуба эффективную стратегию – базу для последующих преобразований в «Спартаке».

Коллегиальное управление будет осуществляться с учетом мнения авторитетных футбольных экспертов», – заявил Матыцын.

  • «Лукойл» выкупил «Спартак» 22 августа.
  • До этого главой совета директоров клуба был Леонид Федун.
  • Он управлял «Спартаком» на протяжении 18 лет.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (2)
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SLADE2019
1664184711
Все мы - болельщики Спартака видим эффективность управленческой модели Лукойла. Или раньше не ею руководствовались? Видим и только и делаем, что плачем, Создание и функционирование эффективного футбольного клуба - это вам не нефть продавать, куда вы все, кстати попали не благодаря своим способностям. Уж молчали бы лучше со своей моделью.
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gunstilzit
1664186689
Спартаку надо нашу модель "Сапсан" на вооружение взять!
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