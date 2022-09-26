Вице-президент «Лукойла» Матыцын – новый глава совета директоров «Спартака»

Первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын подтвердил свое назначение на пост главы совета директоров «Спартака».
«Избран новый состав совета директоров. В него вошли топ-менеджеры «Лукойла» – специалисты в финансовой, юридической сфере, в вопросах корпоративного управления Павел Жданов, Иван Масляев и Евгений Хавкин, генеральный директор клуба Евгений Мележиков и президент академии «Спартак» Сергей Родионов, а также независимые директора Олег Малышев и Юсуф Алекперов.
Нашей первоочередной задачей является создание более прозрачного коллегиального механизма принятия решений и распределения финансирования. При ее реализации мы будем опираться на управленческую модель «Лукойла», эффективность которой доказана 30-летней историей компании.
Понимая всю специфику, максимально тесно сотрудничаем с руководством клуба, анализируем информацию, как все устроено, какие есть первоочередные потребности.
Параллельно решаем вопросы по ключевым направлениям деятельности «Спартака»: спортивная часть, медицинская, коммерческая, инфраструктурная, вопросы безопасности и корпоративного управления.
Уверен, что опыт и управленческие ресурсы «Лукойла» позволят сформировать для менеджмента клуба эффективную стратегию – базу для последующих преобразований в «Спартаке».
Коллегиальное управление будет осуществляться с учетом мнения авторитетных футбольных экспертов», – заявил Матыцын.
- «Лукойл» выкупил «Спартак» 22 августа.
- До этого главой совета директоров клуба был Леонид Федун.
- Он управлял «Спартаком» на протяжении 18 лет.