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    Вице-президент «Лукойла» Матыцын – новый глава совета директоров «Спартака»

    Первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын подтвердил свое назначение на пост главы совета директоров «Спартака».

    «Избран новый состав совета директоров. В него вошли топ-менеджеры «Лукойла» – специалисты в финансовой, юридической сфере, в вопросах корпоративного управления Павел Жданов, Иван Масляев и Евгений Хавкин, генеральный директор клуба Евгений Мележиков и президент академии «Спартак» Сергей Родионов, а также независимые директора Олег Малышев и Юсуф Алекперов.

    Нашей первоочередной задачей является создание более прозрачного коллегиального механизма принятия решений и распределения финансирования. При ее реализации мы будем опираться на управленческую модель «Лукойла», эффективность которой доказана 30-летней историей компании.

    Понимая всю специфику, максимально тесно сотрудничаем с руководством клуба, анализируем информацию, как все устроено, какие есть первоочередные потребности.

    Параллельно решаем вопросы по ключевым направлениям деятельности «Спартака»: спортивная часть, медицинская, коммерческая, инфраструктурная, вопросы безопасности и корпоративного управления.

    Уверен, что опыт и управленческие ресурсы «Лукойла» позволят сформировать для менеджмента клуба эффективную стратегию – базу для последующих преобразований в «Спартаке».

    Коллегиальное управление будет осуществляться с учетом мнения авторитетных футбольных экспертов», – заявил Матыцын.

    • «Лукойл» выкупил «Спартак» 22 августа.
    • До этого главой совета директоров клуба был Леонид Федун.
    • Он управлял «Спартаком» на протяжении 18 лет.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 12:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +623

      SLADE2019 16 минут назад

      Все мы - болельщики Спартака видим эффективность управленческой модели Лукойла. Или раньше не ею руководствовались? Видим и только и делаем, что плачем, Создание и функционирование эффективного футбольного клуба - это вам не нефть продавать, куда вы все, кстати попали не благодаря своим способностям. Уж молчали бы лучше со своей моделью.

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