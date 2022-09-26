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    В Госдуме допустили, что РПЛ может быть приостановлена из-за мобилизации в России

    Председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев не исключил, что чемпионат России может быть приостановлен.

    «Могут ли приостановить чемпионат России по футболу? Все может быть! Но я очень надеюсь, что этого не случится.

    Сейчас мы все читаем информацию о том, что РФС ведет переговоры с Министерством обороны и с Министерством спорта. Также создан штаб по решению мобилизационных вопросов.

    Я очень надеюсь на то, что чемпионат России будет продолжаться, но может быть все», — заявил Свищев.

    • Частичную мобилизацию в России объявил президент Владимир Путин.
    • В РПЛ сыграно 10 туров.

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    Источник: Sport24

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