В Госдуме допустили, что РПЛ может быть приостановлена из-за мобилизации в России

Председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев не исключил, что чемпионат России может быть приостановлен.

«Могут ли приостановить чемпионат России по футболу? Все может быть! Но я очень надеюсь, что этого не случится.

Сейчас мы все читаем информацию о том, что РФС ведет переговоры с Министерством обороны и с Министерством спорта. Также создан штаб по решению мобилизационных вопросов.

Я очень надеюсь на то, что чемпионат России будет продолжаться, но может быть все», — заявил Свищев.