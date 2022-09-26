Роналду не отзывал запрос на трансфер из «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду по-прежнему стремится сменить команду.
Летом португалец сделал запрос на трансфер и до сих пор не отзывал его из клуба.
Есть вероятность, что зимой 37-летний футболист снова будет настаивать на своем уходе.
При этом «МЮ» намерен сохранить форварда до конца сезона из-за травматичности Антони Марсьяля и нестабильности Маркуса Рэшфорда.
- Роналду хочет играть в Лиге чемпионов, а «Юнайтед» выступает в Лиге Европы.
- В этом сезоне он забил 1 гол с пенальти в 8 матчах.
Источник: Manchester Evening News