«Спартак» увеличит финансирование для зимней трансферной кампании

Новый председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын рассказал о планах выделить больше денег на усиление состава зимой.

«Унаследованный бюджет на 2022-2023 годы не позволяет клубу решить главные стратегические задачи: усиление спортивного блока, состава команды и развитие инфраструктуры. Поэтому финансирование будет увеличено.

С приходом нового спортивного директора мы надеемся максимально быстро получить краткосрочную и долгосрочную стратегии по усилению команды.

В рамках этого плана уже в октябре будет утвержден новый бюджет, что позволит клубу и тренерскому штабу обеспечить качественную зимнюю трансферную кампанию», – заявил Матыцын.