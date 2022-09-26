«Спартак» увеличит финансирование для зимней трансферной кампании

Новый председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын рассказал о планах выделить больше денег на усиление состава зимой.
«Унаследованный бюджет на 2022-2023 годы не позволяет клубу решить главные стратегические задачи: усиление спортивного блока, состава команды и развитие инфраструктуры. Поэтому финансирование будет увеличено.
С приходом нового спортивного директора мы надеемся максимально быстро получить краткосрочную и долгосрочную стратегии по усилению команды.
В рамках этого плана уже в октябре будет утвержден новый бюджет, что позволит клубу и тренерскому штабу обеспечить качественную зимнюю трансферную кампанию», – заявил Матыцын.
- Летом «Спартак» потратил на трансферы 9,6 миллиона евро.
- Клуб выкупил Кристофера Мартинса Перейру у «Янг Бойз» (6,4 млн), приобрел у «Крыльев Советов» Антона Зиньковского (3,2 млн), а также бесплатно подписал Бальде Кейта, Миху Мевлю и Мацея Рыбуса.
Источник: ТАСС