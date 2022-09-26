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    «Спартак» увеличит финансирование для зимней трансферной кампании

    Новый председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын рассказал о планах выделить больше денег на усиление состава зимой.

    «Унаследованный бюджет на 2022-2023 годы не позволяет клубу решить главные стратегические задачи: усиление спортивного блока, состава команды и развитие инфраструктуры. Поэтому финансирование будет увеличено.

    С приходом нового спортивного директора мы надеемся максимально быстро получить краткосрочную и долгосрочную стратегии по усилению команды.

    В рамках этого плана уже в октябре будет утвержден новый бюджет, что позволит клубу и тренерскому штабу обеспечить качественную зимнюю трансферную кампанию», – заявил Матыцын.

    • Летом «Спартак» потратил на трансферы 9,6 миллиона евро.
    • Клуб выкупил Кристофера Мартинса Перейру у «Янг Бойз» (6,4 млн), приобрел у «Крыльев Советов» Антона Зиньковского (3,2 млн), а также бесплатно подписал Бальде Кейта, Миху Мевлю и Мацея Рыбуса.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 12:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +32806

      oyabun 4 часа назад

      Судя по тому что летом брали в основном свободных агентов, зимой видимо все таки выделят пару миллионов на трансферы. Это встатие, товарищи!

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      Рейтинг: +25739

      vladimir-7 4 часа назад

      Финансовый мешок Федуна был всегда почти полный и он только ежегодно его
      пополнял, а тут пришли новые руководители и решили, что надо сразу заняться
      пополнением личных мешков.

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